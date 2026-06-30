Kolinda Grabar-Kitarović bodri Vatrene: Najbolje navijačke kombinacije bivše predsjednice

Bivša predsjednica Republike Hrvatske srcem je uz našu reprezentaciju čak i kada ne može na utakmice, a ovih dana nosi genijalne navijačke modne kombinacije

Kolinda Grabar-Kitarović još je jednom pokazala koliko joj znači hrvatska nogometna reprezentacija. Kao jedna od najpoznatijih navijačica Vatrenih, ni ovog puta nije propustila biti uz momčad na Svjetskom prvenstvu. Njezina povezanost s reprezentacijom posebno se pamti još od Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018., kada je postala jedno od najprepoznatljivijih lica s tribina. I godinama kasnije ostala je vjerna ulozi velike podrške Vatrenima, bez obzira nalazi li se na stadionu ili navija putem društvenih mreža.

Kolinda je na utakmicu Hrvatske i Gane stigla u Philadelphiju, gdje je hrvatske nogometaše bodrila uživo sa stadiona. Za tu prigodu odabrala je genijalno navijačko izdanje: bijele hlače i košulja činile su elegantnu bazu outfita, dok je crveni prsluk unio navijačku energiju. Poseban detalj bila je marama s crveno-bijelim uzorkom koja je cijelom izdanju dala prepoznatljiv hrvatski potpis.

I ovoga puta njezin izbor odjeće spojio je sportsku atmosferu i dozu elegancije. Umjesto klasičnog navijačkog izdanja, Kolinda je ostala vjerna svom stilu – uredno, ženstveno i svečano, ali dovoljno opušteno za nogometne tribine. Upravo ta kombinacija često je razlog zbog kojeg njezini navijački outfiti izazivaju interes javnosti.

Kolinda se javila i iz Lausanne gdje je najavila da putuje za Philadelphiju navijati za Vatrene. Tada je odjenula zanimljivu bluzu s crvenim i bijelim kvadratima.

Uoči jedne od utakmica objavila je poruku podrške reprezentaciji i fotografije u kojima je pokazala koliko prati nastupe hrvatskih nogometaša. Tada je iz Taškenta poručila da će srcem biti uz Vatrene, a na fotografijama je nosila crveno-bijelu kombinaciju i dres s vlastitim imenom.

No najviše pažnje privukla je zanimljivim trapericama koje su oslikane hrvatskim motivima: prepoznatljivim crveno-bijelim kvadratićima i natpisom Croatia.

Instagram/Kolinda Grabar-Kitarović

Riječ je o radu brenda Curic and Curic koji oslikava traper eko bojama.

Kolindini navijački trenuci često su spoj mode i emocije. Njezina izdanja nisu samo izbor odjeće, već način da pokaže pripadnost i ponos. Bilo da je riječ o crveno-bijelim detaljima, hrvatskim bojama ili jednostavnom dodatku koji podsjeća na reprezentaciju, poruka je uvijek ista – podrška Hrvatskoj.