Sve trendseterice na špici nose ove balonere: Apsolutni su hit sezone

Ako tražiš savršeni proljetni komad, dovoljno je prošetati zagrebačkom špicom - odgovor je jasan. Baloneri su ponovno preuzeli ulice, a ove sezone nose se u svim varijantama, od kratkih i razigranih do klasičnih dugih modela koji nikad ne izlaze iz mode. Ono što na fotografijama, koje je ekskuzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf, posebno upada u oči su kraći modeli - ležerni, moderni i savršeni za svakodnevne kombinacije. Nose se uz traperice, tenisice ili balerinke i daju onaj effortless chic efekt koji viđamo na svakoj drugoj “špicerici”. Ipak, dugi baloneri i dalje su favorit za one koji vole eleganciju. Fluidni krojevi, remen u struku i lagani materijali čine ih savršenim izborom za sofisticiran look. Dovoljno je prebaciti ga preko jednostavne kombinacije i cijeli outfit odmah izgleda sređenije.

Posebno su popularni baloneri na vezanje, koji naglašavaju struk i daju dozu ženstvenosti. Upravo takvi modeli često dominiraju street style fotografijama jer spajaju udobnost i stil u jednom komadu. Idalje dominiraju klasične neutralne boje - bež, krem i maslinasta, koje se lako kombiniraju uz sve. No, sve češće viđamo i pastelne tonove poput baby plave, ružičaste i svijetlozelene koji unose svježinu i razbijaju monotoniju proljetnih outfita.