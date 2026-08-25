Jesen donosi nove favorite: Ovo su top modeli hlača koje vrijedi dodati u garderobu

Nova sezona donosi pregršt zanimljivih trendova, a među njima posebno se ističu hlače. Od lepršavih satenskih modela i efektnih balon krojeva do žutih nijansi i kariranog uzorka, ovo su modeli koji će osvježiti jesensku garderobu, ali odlično funkcionirati i u prijelaznim kombinacijama

Nova sezona donosi i želju za osvježenjem garderobe, no to ne znači da se odmah moramo odreći svih laganih komada koje smo nosili tijekom ljeta. Upravo su hlače odličan saveznik u prijelaznom periodu jer ih lako možemo prilagoditi promjenjivim temperaturama. Uz lagane košulje, majice i topove nosit ćemo ih tijekom toplijih dana, dok će s dolaskom jeseni odlično izgledati uz pletivo, blejzere i jakne.

Kada govorimo o modelima koji će obilježiti nadolazeću jesensku sezonu, trendovi su raznoliki. Od elegantnih satenskih hlača do efektnih balon krojeva, ali i modela u trendi nijansama i uzorcima, ovo su hlače koje vrijedi dodati u garderobu ove jeseni.

Satenske hlače

Satenske hlače već su se nametnule kao jedan od omiljenih modela za elegantne, ali istovremeno ležerne kombinacije. Njihov lepršavi kroj i sjajna tekstura svakom outfitu daju dozu profinjenosti, a upravo ih zbog laganog materijala možemo nositi i u prijelaznom periodu. Tijekom toplijih dana kombinirat ćemo ih s jednostavnom majicom ili košuljom i sandalama, dok će ih za prve jesenske dane biti dovoljno spojiti s tankim pletivom, balerinkama ili cipelama na vezanje. Neutralne nijanse poput crne, bež i smeđe posebno će se lako uklopiti u jesensku garderobu.

Zara - 25,95 €

Zara - 25,95 €

H&M - 34,99 €

Hlače u žutim nijansama

Maslac žuta i dalje je jedna od najzanimljivijih boja modne scene, a trend žutih nijansi nastavlja se i u jesenskim danima. Od limun žute do nešto intenzivnije senf nijanse, žute hlače odličan su način da u jesenske kombinacije unesemo malo svježine i vedrine. Iako možda na prvi pogled djeluju kao odvažan izbor, zapravo ih je vrlo lako kombinirati. Odlično izgledaju uz bijele i kremaste tonove, dok će za jesenski efekt posebno dobro funkcionirati uz smeđu, bordo ili tamnoplavu. Uz jednostavan top i laganu jaknu mogu biti odličan izbor za prijelazni period, a kasnije ih možemo nositi uz oversized veste i kapute.

Zara - 25,95 €

Zara - 49,95 €

Massimo Dutti - 100 €

Balon hlače

Balon kroj nastavlja dominirati kolekcijama i u novoj sezoni. Ovaj efektni model prepoznatljiv je po zaobljenoj silueti koja se širi prema nogavicama i ponovno sužava prema gležnjevima, zbog čega i najjednostavnijoj kombinaciji daje zanimljiv izgled. Balon hlače posebno dobro funkcioniraju uz jednostavne komade koji ostavljaju kroju dovoljno prostora da dođe do izražaja. U prijelaznom periodu možemo ih nositi uz pripijene majice, košulje ili lagane džempere, dok će s dolaskom hladnijih dana odlično izgledati uz kraće jakne, blejzere i pletivo. Za one koji žele nešto drugačije od klasičnih ravnih ili širokih hlača, ovaj model definitivno vrijedi isprobati.

Zara - 29,95 €

H&M - 24,99 €

H&M - 29,99 €

Karirane hlače

Karirani uzorak jedan je od onih koji se gotovo svake jeseni vraća u fokus, a ove sezone ponovno će biti posebno popularan. Osim na sakoima i suknjama, nosit ćemo ga i na hlačama, a među najzanimljivijim modelima ističu se oni lepršavih krojeva. Takve hlače savršene su za prijelazne dane kada još uvijek želimo nositi laganije materijale, ali polako uvodimo jesenske motive u garderobu. Uz jednostavnu bijelu majicu i balerinke izgledat će chic i nenametljivo, dok će kombinacija s košuljom, blejzerom i cipelama na vezanje stvoriti nešto formalniji look. Karirane hlače pritom su dovoljno upečatljive da budu glavni detalj kombinacije, pa ostatak outfita može ostati vrlo jednostavan.

Zara - 27,95 €

Mango - 49,99 €

Zara - 59,95 €

Bez obzira na to birate li lepršave satenske modele, trendi žute nijanse, efektan balon kroj ili bezvremenski karirani uzorak, hlače će i ove jeseni biti jedan od ključnih komada garderobe. Posebno su praktične u prijelaznom periodu jer ih možemo stilizirati na brojne načine i prilagoditi temperaturama – od laganih ljetnih kombinacija do prvih pravih jesenskih outfita.

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