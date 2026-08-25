Jesen donosi nove favorite: Ovo su top modeli hlača koje vrijedi dodati u garderobu
Nova sezona donosi i želju za osvježenjem garderobe, no to ne znači da se odmah moramo odreći svih laganih komada koje smo nosili tijekom ljeta. Upravo su hlače odličan saveznik u prijelaznom periodu jer ih lako možemo prilagoditi promjenjivim temperaturama. Uz lagane košulje, majice i topove nosit ćemo ih tijekom toplijih dana, dok će s dolaskom jeseni odlično izgledati uz pletivo, blejzere i jakne.
Kada govorimo o modelima koji će obilježiti nadolazeću jesensku sezonu, trendovi su raznoliki. Od elegantnih satenskih hlača do efektnih balon krojeva, ali i modela u trendi nijansama i uzorcima, ovo su hlače koje vrijedi dodati u garderobu ove jeseni.
Satenske hlače
Satenske hlače već su se nametnule kao jedan od omiljenih modela za elegantne, ali istovremeno ležerne kombinacije. Njihov lepršavi kroj i sjajna tekstura svakom outfitu daju dozu profinjenosti, a upravo ih zbog laganog materijala možemo nositi i u prijelaznom periodu. Tijekom toplijih dana kombinirat ćemo ih s jednostavnom majicom ili košuljom i sandalama, dok će ih za prve jesenske dane biti dovoljno spojiti s tankim pletivom, balerinkama ili cipelama na vezanje. Neutralne nijanse poput crne, bež i smeđe posebno će se lako uklopiti u jesensku garderobu.
Hlače u žutim nijansama
Maslac žuta i dalje je jedna od najzanimljivijih boja modne scene, a trend žutih nijansi nastavlja se i u jesenskim danima. Od limun žute do nešto intenzivnije senf nijanse, žute hlače odličan su način da u jesenske kombinacije unesemo malo svježine i vedrine. Iako možda na prvi pogled djeluju kao odvažan izbor, zapravo ih je vrlo lako kombinirati. Odlično izgledaju uz bijele i kremaste tonove, dok će za jesenski efekt posebno dobro funkcionirati uz smeđu, bordo ili tamnoplavu. Uz jednostavan top i laganu jaknu mogu biti odličan izbor za prijelazni period, a kasnije ih možemo nositi uz oversized veste i kapute.
Balon hlače
Balon kroj nastavlja dominirati kolekcijama i u novoj sezoni. Ovaj efektni model prepoznatljiv je po zaobljenoj silueti koja se širi prema nogavicama i ponovno sužava prema gležnjevima, zbog čega i najjednostavnijoj kombinaciji daje zanimljiv izgled. Balon hlače posebno dobro funkcioniraju uz jednostavne komade koji ostavljaju kroju dovoljno prostora da dođe do izražaja. U prijelaznom periodu možemo ih nositi uz pripijene majice, košulje ili lagane džempere, dok će s dolaskom hladnijih dana odlično izgledati uz kraće jakne, blejzere i pletivo. Za one koji žele nešto drugačije od klasičnih ravnih ili širokih hlača, ovaj model definitivno vrijedi isprobati.
Karirane hlače
Karirani uzorak jedan je od onih koji se gotovo svake jeseni vraća u fokus, a ove sezone ponovno će biti posebno popularan. Osim na sakoima i suknjama, nosit ćemo ga i na hlačama, a među najzanimljivijim modelima ističu se oni lepršavih krojeva. Takve hlače savršene su za prijelazne dane kada još uvijek želimo nositi laganije materijale, ali polako uvodimo jesenske motive u garderobu. Uz jednostavnu bijelu majicu i balerinke izgledat će chic i nenametljivo, dok će kombinacija s košuljom, blejzerom i cipelama na vezanje stvoriti nešto formalniji look. Karirane hlače pritom su dovoljno upečatljive da budu glavni detalj kombinacije, pa ostatak outfita može ostati vrlo jednostavan.
Bez obzira na to birate li lepršave satenske modele, trendi žute nijanse, efektan balon kroj ili bezvremenski karirani uzorak, hlače će i ove jeseni biti jedan od ključnih komada garderobe. Posebno su praktične u prijelaznom periodu jer ih možemo stilizirati na brojne načine i prilagoditi temperaturama – od laganih ljetnih kombinacija do prvih pravih jesenskih outfita.
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