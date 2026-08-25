Svi su poludjeli za ovom bojom kose: Nijansa koja podsjeća na dan proveden na plaži

Kraj ljeta idealan je trenutak za malu promjenu frizure, a brinete će posebno voljeti novi trend koji kosi daje efekt kao da je cijelo ljeto bila na suncu. Golden Hour Brunette donosi bogatu smeđu bazu, suptilne medene i karamel tonove te raskošan sjaj – baš poput kose nakon dana provedenog na plaži

Ako ste ovog ljeta puno vremena proveli na suncu, sigurno ste primijetili kako kosa nakon dana na plaži dobiva posebnu, toplu dimenziju. Upravo je taj efekt poslužio kao inspiracija za jedan od najljepših trendova bojenja kose za kraj ljeta – Golden Hour Brunette. Riječ je o bogatoj smeđoj nijansi prožetoj suptilnim zlatnim, medenim i karamel tonovima koja izgleda kao da je kosu cijelo ljeto nježno ljubilo sunce.

Smeđa kosa okupana zlatnim sjajem

Golden Hour Brunette naziv je dobila po toplom, laskavom svjetlu koje se pojavljuje neposredno prije zalaska sunca. Umjesto dramatičnih pramenova i velikih kontrasta, ova tehnika donosi vrlo suptilnu igru nijansi. Duboka smeđa baza nadopunjena je tankim pramenovima u tonovima meda, karamela i čokolade koji se na svjetlu nježno ističu.

Rezultat je kosa koja izgleda prirodno posvijetljeno, zdravo i nevjerojatno sjajno. Upravo je sjaj jedan od ključnih elemenata ovog trenda – kosa bi trebala izgledati gotovo poput ogledala i imati onu posebnu toplinu kakvu dobiva nakon ljeta provedenog na suncu.

Idealna za brinete koje ne žele drastičnu promjenu

Ova nijansa posebno će se svidjeti prirodnim brinetama koje žele osvježiti boju, ali ne žele napraviti veliku transformaciju i prijeći u plave tonove. Umjesto potpunog posvjetljivanja, Golden Hour Brunette oslanja se na strateški postavljene pramenove koji stvaraju dimenziju, ali zadržavaju dubinu smeđe boje.

Osim toga, riječ je o trendu koji ne zahtijeva izrazito često održavanje. Kada se pramenovi uklope s prirodnom bazom, izrast nije toliko primjetan, pa boja može izgledati lijepo i nekoliko tjedana nakon odlaska u salon.

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Kako postići Golden Hour efekt?

Ako ovu nijansu želite isprobati, frizeru je najbolje opisati želju za bogatom smeđom bazom s vrlo suptilnim medenim i karamelnim pramenovima. Ključ je u tome da prijelazi budu mekani i gotovo neprimjetni, bez jakog kontrasta između osnovne boje i posvijetljenih dijelova.

Balayage ili vrlo tanki pramenovi mogu biti odličan izbor za postizanje upravo takvog efekta, a završni sjaj može dodatno naglasiti zlatne tonove. Gloss tretman pritom može biti odličan završni korak jer kosi daje onu karakterističnu reflektirajuću, blistavu završnicu.

Kako sačuvati sjaj?

Budući da je sjaj jedan od najvažnijih elemenata Golden Hour Brunette izgleda, njega kod kuće jednako je važna kao i samo bojanje. Jednom tjedno dobro je koristiti hranjivu masku koja će pomoći održati kosu mekanom i zaglađenom, dok serumi za kosu mogu dodatno naglasiti sjaj i zagladiti površinu vlasi.

Golden Hour Brunette zato se savršeno uklapa u kraj ljeta – dovoljno je svijetla i topla da podsjeti na dane provedene na plaži, ali istovremeno dovoljno bogata i elegantna za početak nove sezone. To je ona vrsta promjene koja ne djeluje prenametljivo, već kosi daje upravo ono što nakon ljeta najviše želimo – toplinu, dimenziju i prekrasan sjaj.

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