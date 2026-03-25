Prugice su ponovno u fokusu: Donosimo najljepše komade za proljeće

Prugasti uzorak je bezvremenski modni favorit koji se lako uklapa u svaku garderobu. Razigran, a nenametljiv, savršen je izbor za proljetne kombinacije – od ležernih do elegantnih

S dolaskom proljeća naša garderoba prirodno dobiva vedriji i razigraniji karakter. Nakon zimskih slojeva i neutralnih tonova, vraćamo se bojama, laganim materijalima i uzorcima koji unose svježinu u svakodnevne kombinacije. I dok su ove sezone točkice jedan od vodećih trendova, klasični prugasti uzorak ponovno se ističe kao bezvremenski favorit koji nikada ne izlazi iz mode.

Prugice su jedan od onih modnih elemenata koji uspješno balansiraju između jednostavnosti i efektnosti. Njihova najveća prednost leži u svestranosti – lako se uklapaju u različite stilove, od minimalističkih do romantičnih i ležernih. Bez obzira biraš li tanke, suptilne linije ili upečatljive kontraste, prugasti uzorak uvijek donosi dozu dinamike, a pritom ne djeluje nametljivo. Upravo zato s lakoćom pronalazi mjesto u svakoj garderobi.

Ovog proljeća prugice nosimo na klasičnim komadima poput košulja i T-shirt majica, ali i na haljinama, suknjama i hlačama koje postaju statement dio outfita. Prugasta košulja u kombinaciji s trapericama idealan je izbor za svakodnevne prilike, dok će midi haljina s prugama uz sandale ili balerinke stvoriti ženstven i opušten look. Za nešto odvažniji pristup, prugaste hlače možeš kombinirati s jednobojnim topom i strukturiranim blejzerom, čime dobivaš sofisticiranu, ali modernu kombinaciju.

Ako želiš dodatno naglasiti stil, možeš se poigrati i smjerom pruga. Vertikalne pruge vizualno izdužuju siluetu i djeluju elegantnije, dok horizontalne donose ležerniji i razigraniji dojam. Zanimljiv efekt postiže se i kombiniranjem različitih širina pruga ili njihovim miksanjem s drugim uzorcima, poput cvjetnih motiva, uz zadržavanje uravnotežene palete boja.

Prugasti uzorak još jednom potvrđuje svoj status klasika koji se svake sezone vraća u novim interpretacijama, prilagođen aktualnim trendovima, ali uvijek vjeran svojoj prepoznatljivoj estetici.

U nastavku donosimo high street favorite – najljepše komade s prugicama koji će se savršeno uklopiti u proljetne dane i unijeti dozu svježine u svakodnevne modne kombinacije.

