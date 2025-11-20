Kako nositi crnu boju od jutra do večeri? Antonija Blaće pokazala svoju kombinaciju

Njezina najnovija objava, u kojoj je spojila eleganciju i rokerski prizvuk, izazvala je lavinu pozitivnih reakcija

Omiljena televizijska voditeljica Antonija Blaće ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu, pokazavši da s pravom nosi titulu jedne od najbolje odjevenih Hrvatica. Njezina najnovija objava, u kojoj je spojila eleganciju i rokerski prizvuk, izazvala je lavinu pozitivnih reakcija.

Na seriji fotografija, Blaće pozira pred ogledalom u upečatljivoj crnoj kombinaciji. Odjenula je predimenzionirani crni sako s efektnim čipkastim rukavima, koji je uparila s pripijenim tajicama i robusnim čizmama. Cjelokupni dojam zaokružila je popularnom "wet look" frizurom, pokazujući različite poze i izraze lica, od širokog osmijeha do ozbiljnog pogleda. "Koji vam je outfit naj? Meni prvi i treći", upitala je svoje pratitelje i potaknula ih na interakciju.

Obožavatelji nisu štedjeli na komplimentima, a nisu se ni mogli odlučiti koja im je fotografija najbolja, pa su mnogi poručili da im se sviđaju sve. Svojom najnovijom objavom Antonija je još jednom potvrdila zašto je omiljeno lice s malih ekrana – ne samo zbog svoje karizme, već i zbog nepogrešivog osjećaja za stil koji redovito dijeli sa svojom vjernom publikom.