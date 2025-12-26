Savjeti uz koje ćeš izbjeći mamurluk – čak i ako se malo opustiš

Blagdani često sa sobom nose pretjerivanje u hrani i piću. Iako je umjerenost uvijek najbolji izbor, postavlja se pitanje – što je pametno jesti ako znaš da ćeš te večeri vjerojatno posegnuti za pokojom čašom omiljenog pića?

Zakoračili smo u prosinac i otvorena je sezona božićnih tuluma. Bilo da ih organiziraju tvoje kolege s posla ili bliski prijatelji, jasno je da će na tim druženjima vjerojatno biti obilje hrane i pića. Krajem godine mnogi imaju intenzivan društveni život jer ih zovu sa svih strana. S hranom i pićem ne bi trebalo pretjerivati jer bi te u suprotnom sljedeće jutro mogli sustići neugodni simptomi mamurluka. Uvijek smo na strani umjerenog konzumiranja jela i pića, a ususret sezoni proslava, nije se na odmet podsjetiti nekoliko osnovnih pravila kako bi si smanjila šanse za bolovanjem sljedeći dan.

Naravno, možeš ili apstinirati pa radije birati vodu ili sok ili pak ne pretjerivati s alkoholnim pićima. Ako se ne želiš odreći omiljenih koktela, vina ili šampanjca, obavezno uz sebe imaj vodu. Dok se zabavljaš, ključno je ostati hidratiziran jer te alkohol lako može ostaviti dehidriranu.

Na što još treba paziti prije i tijekom slavlja

Uz pijenje vode, prije izlaska dobro je popiti čašu svježeg voćnog soka. Doza vitamina C pomaže ti održati optimalnu razinu vitamina koju alkohol iscrpljuje. Znaš li unaprijed da će na nekoj proslavi biti alkohola te se namjeravaš malo opustiti, od jutra posegni za kefirom koji bi ti mogao obložiti želudac i prednost dati dobrim bakterijama. A ako je želudac obložen, sporija je apsorpcija alkohola što smanjuje šanse od mamurluka. Uz to, prije fešte trebalo bi se 'napuniti' zdravim mastima. Losos, avokado ili orašasti plodovi sjajne su opcije za obrok prije. Umjesto brze hrane, tog je dana (ma zapravo uvijek) bolje posezati za brokulom ili ciklom jer će ti takav zdrav obrok pomoći u održavanju zdravlja jetre.

Unsplash

Uz omiljen piće, dobro je posegnuti za zdravim zalogajem, a čips je pametno zamijeniti maslinama ili orašastim plodovima. U kombinaciji s alkoholom, grickalice mogu povećati rizik od dehidracije. S druge strane, masline i orašasti plodovi smanjit će šanse za opijenost, a možebitno i simptome mamurluka.

Povrće i dovoljno sna

Dan nakon proslave nastoji se naspavati i posegnuti za laganim i kuhanim obrokom. I dalje pij dovoljno vode, a izbjegavaj kofein. Znamo da misliš da će te crna kava razbuditi, no ona neće dobro djelovati na organizam koji je 12 sati prije slavilo. Dakle, smanji kofein, a povećaj unos voća i vitamina.

Dan nakon tuluma za međuobrok možeš uzeti svježi smoothie od banane jer sadrži kalij i pomažu u uspostavi ravnoteže elektrolita. Jasno je i da ti nakon premalo sna možda neće biti do jela, no ipak si pripremi obrok pun povrća, riže i proteina kao što su jaja ili piletina.

I za kraj: slavi s dozom opreza. Ovih blagdana budi umjerena – kako kasnije ne bi plaćala danak.