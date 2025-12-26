403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
MODNI EVERGREEN

Od retro inspiracije do modernih krojeva: Hlače od samta dominiraju zimskim kolekcijama

Žena.hr
26. prosinca 2025.
Od retro inspiracije do modernih krojeva: Hlače od samta dominiraju zimskim kolekcijama
Mango
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Tople, udobne i iznimno prilagodljive, hlače od samta s lakoćom se uklapaju u ležerne dnevne kombinacije, ali i u promišljene outfite s dozom elegancije, stoga i ne čudi da su jedan od najpoželjnijih komada sezone

Samt se ove zime ponovno nametnuo kao jedan od najpopularnijih modnih trendova, potvrđujući status materijala koji se s lakoćom vraća u fokus čim temperature padnu. Samt je ove sezone prisutan u gotovo svim segmentima garderobe – od jakni i blejzera do suknji – no upravo hlače privlače najviše pažnje. Razlog je jednostavan: istovremeno su tople, udobne i iznimno zahvalne za kombiniranje, što ih čini idealnim izborom za svakodnevne, ležernije outfite.

Posebna čar hlača od samta leži u njihovoj prilagodljivosti različitim stilovima. Bez obzira na to njeguješ li minimalističku estetiku, boemski prizvuk ili klasične kombinacije s dozom retro šarma, ovaj se komad lako uklapa u svaku garderobu. Samt daje teksturu i dubinu čak i najjednostavnijim kombinacijama, pa su hlače od ovog materijala odličan način da outfit izgleda promišljeno, a opet nenametljivo.

High street kolekcije ove zime nude velik izbor krojeva, što dodatno pridonosi njihovoj popularnosti. Ravni modeli djeluju klasično i lako se kombiniraju s pletivom ili košuljama, trapez krojevi prizivaju duh sedamdesetih, dok su barrel fit hlače idealne za one koji vole suvremenije siluete, ali i udobnost. Paleta boja uglavnom se kreće u tamnim i zemljanim nijansama, poput smeđe, maslinaste, tamnoplave ili boje vina, koje se savršeno uklapaju u zimsku garderobu i lako se spajaju s neutralnim tonovima.

Kada je riječ o stiliziranju, hlače od samta najbolje funkcioniraju u opuštenim kombinacijama. Možeš ih nositi uz mekane pulovere, kardigane ili jednostavne majice dugih rukava, dok će gležnjače ili mokasine dodatno naglasiti njihovu toplinu i udobnost. Za nešto dotjeraniji dojam, dovoljno je dodati strukturirani blejzer ili kaput čistih linija, čime se postiže ravnoteža između ležernog i elegantnog.

Upravo zbog te svestranosti i ugodnog osjećaja pri nošenju, hlače od samta zasluženo su jedan od ključnih komada sezone. U nastavku donosimo i naše favorite iz high street ponude. 

Od retro inspiracije do modernih krojeva: Hlače od samta dominiraju zimskim kolekcijama
Mango

Od retro inspiracije do modernih krojeva: Hlače od samta dominiraju zimskim kolekcijama
Zara - 49,95 €

Od retro inspiracije do modernih krojeva: Hlače od samta dominiraju zimskim kolekcijama
Zara - 39,95 €

Od retro inspiracije do modernih krojeva: Hlače od samta dominiraju zimskim kolekcijama
Zara - 39,95 €

Od retro inspiracije do modernih krojeva: Hlače od samta dominiraju zimskim kolekcijama
Zara

Od retro inspiracije do modernih krojeva: Hlače od samta dominiraju zimskim kolekcijama
Zara - 45,95 €

Od retro inspiracije do modernih krojeva: Hlače od samta dominiraju zimskim kolekcijama
H&M - 29,99 €

Od retro inspiracije do modernih krojeva: Hlače od samta dominiraju zimskim kolekcijama
H&M - 29,99 €

Od retro inspiracije do modernih krojeva: Hlače od samta dominiraju zimskim kolekcijama
COS - 79 €

Od retro inspiracije do modernih krojeva: Hlače od samta dominiraju zimskim kolekcijama
COS - 89 €

Od retro inspiracije do modernih krojeva: Hlače od samta dominiraju zimskim kolekcijama
Massimo Dutti - 69,95 €

Od retro inspiracije do modernih krojeva: Hlače od samta dominiraju zimskim kolekcijama
Massimo Dutti - 69,95 €

Od retro inspiracije do modernih krojeva: Hlače od samta dominiraju zimskim kolekcijama
Massimo Dutti - 69,95 €

Od retro inspiracije do modernih krojeva: Hlače od samta dominiraju zimskim kolekcijama
Massimo Dutti - 69,95 €

Od retro inspiracije do modernih krojeva: Hlače od samta dominiraju zimskim kolekcijama
Massimo Dutti - 79,95 €

Pročitajte još o:
SamtHlačeKomadi Za ZimuZimske KombinacijeModni Trendovi
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
MODNI EVERGREEN
Od retro inspiracije do modernih krojeva: Hlače od samta dominiraju zimskim kolekcijama