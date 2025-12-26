Od retro inspiracije do modernih krojeva: Hlače od samta dominiraju zimskim kolekcijama

Tople, udobne i iznimno prilagodljive, hlače od samta s lakoćom se uklapaju u ležerne dnevne kombinacije, ali i u promišljene outfite s dozom elegancije, stoga i ne čudi da su jedan od najpoželjnijih komada sezone

Samt se ove zime ponovno nametnuo kao jedan od najpopularnijih modnih trendova, potvrđujući status materijala koji se s lakoćom vraća u fokus čim temperature padnu. Samt je ove sezone prisutan u gotovo svim segmentima garderobe – od jakni i blejzera do suknji – no upravo hlače privlače najviše pažnje. Razlog je jednostavan: istovremeno su tople, udobne i iznimno zahvalne za kombiniranje, što ih čini idealnim izborom za svakodnevne, ležernije outfite.

Posebna čar hlača od samta leži u njihovoj prilagodljivosti različitim stilovima. Bez obzira na to njeguješ li minimalističku estetiku, boemski prizvuk ili klasične kombinacije s dozom retro šarma, ovaj se komad lako uklapa u svaku garderobu. Samt daje teksturu i dubinu čak i najjednostavnijim kombinacijama, pa su hlače od ovog materijala odličan način da outfit izgleda promišljeno, a opet nenametljivo.

High street kolekcije ove zime nude velik izbor krojeva, što dodatno pridonosi njihovoj popularnosti. Ravni modeli djeluju klasično i lako se kombiniraju s pletivom ili košuljama, trapez krojevi prizivaju duh sedamdesetih, dok su barrel fit hlače idealne za one koji vole suvremenije siluete, ali i udobnost. Paleta boja uglavnom se kreće u tamnim i zemljanim nijansama, poput smeđe, maslinaste, tamnoplave ili boje vina, koje se savršeno uklapaju u zimsku garderobu i lako se spajaju s neutralnim tonovima.

Kada je riječ o stiliziranju, hlače od samta najbolje funkcioniraju u opuštenim kombinacijama. Možeš ih nositi uz mekane pulovere, kardigane ili jednostavne majice dugih rukava, dok će gležnjače ili mokasine dodatno naglasiti njihovu toplinu i udobnost. Za nešto dotjeraniji dojam, dovoljno je dodati strukturirani blejzer ili kaput čistih linija, čime se postiže ravnoteža između ležernog i elegantnog.

Upravo zbog te svestranosti i ugodnog osjećaja pri nošenju, hlače od samta zasluženo su jedan od ključnih komada sezone. U nastavku donosimo i naše favorite iz high street ponude.

Mango

Zara - 49,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €

Zara

Zara - 45,95 €

H&M - 29,99 €

H&M - 29,99 €

COS - 79 €

COS - 89 €

Massimo Dutti - 69,95 €

Massimo Dutti - 69,95 €

Massimo Dutti - 69,95 €

Massimo Dutti - 69,95 €