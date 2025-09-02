Antonija Blaće o 'Životu na vagi': 'Vođenje je moja velika ljubav. To mi je ipak možda najdraže od svega'

U velikom intervju omiljena voditeljica otkrila je kako doživljava povratak u show u kojem je prvi put zakoračila u producentske vode, ali i podsjetila na neke od svojih drugih televizijskih uspjeha

Antonija Blaće obilježava 20 godina rada na RTL-u, a od samog početka bila je povezana s emisijom Život na vagi – u prvim sezonama bila je kreativna producentica te je, zajedno sa svojim timom, izgradila temelje projekta. Ove sezone vraća se u novoj ulozi, kao voditeljica, što predstavlja logičan nastavak njezine priče u jednom od najemotivnijih formata na televiziji. U razgovoru za RTL.hr otkrila je kako doživljava povratak u show u kojem je prvi put zakoračila u producentske vode, ali i podsjetila na neke od svojih drugih televizijskih uspjeha.

Nova sezona je pred nama. Projekt u kojem ste prvi put stali iza kamere u ulozi producentice. Sada vas gledamo i u ulozi voditeljice. Kakav je to osjećaj, kako ste se pripremali?

Jako je neobičan osjećaj vratiti se u projekt kao voditelj, a nekoć si bio producent. Znaš sve čari projekta, kao i eventualne probleme, sve izazove, ali opet, ovo je drugačija uloga koja bi trebala pokriti sve te stvari. Dosta je godina prošlo, ovo je deveta sezona. Da ne spominjem kako je Marijana dala veliki trag ovome showu. Moram priznati da sam dosta uzbuđena zbog početka. To je i osjetljiva tema, treba biti pažljiv.

RTL

Marijana je ostavila, kako bi se reklo, velike cipele za popuniti, a tko je za to bolji nego osoba koja je na RTL-u vodila sve - od kvizova preko zabavnih showova, a čak si se pojavljivala u našim emisijama. Što ti je najdraže bilo raditi dosad?

U karijeri se skupilo puno projekata - iza, ispred kamere. Neki su bili uživo, neki snimani projekti, neki manji, neki veći. Jako mi je teško odlučiti koji mi je najdraži. Svakako bih uvijek izdvojila projekte koji idu uživo jer mi je adrenalinski najdraže i krenula sam s Big Brotherom s tim emisijama uživo neznajući što me čeka. To je moj najdraži prostor. Ali opet, s druge strane, dogodili su se projekti poput 'Dođi, pogodi, osvoji', što je mali kviz, a obožavam ga i uživam to raditi. Najdraži projekti? Bilo koji uživo i 'Dođi, pogodi, osvoji'.

Producentski posao vam je nešto što vam je leglo karakteru što se i vidjelo. Kako je raditi u istom projektu voditeljski i producentski posao?

Producentski i voditeljski posao su dvije strane iste medalje. Da bi voditeljski posao odradio dobro, moraš poznavati produkciju. Moraš pokriti grešku koja se dogodila bez da to gledatelji primijete. Moraš biti svjestan svega što se događa. Bila sam voditeljica, a onda je prirodno došlo da se okušam kao producent. Jedno i drugo je dosta zahtjevno s time da moram reći da producentski dio puno naporniji. Dolaziš prvi na set, posljednji odlaziš i to iz straha jer sam bila neiskusna. Htjela sam se i dokazati i pokazati. Bilo je jako naporno. Često se još lijepo projekt na projekt pa ne stigneš niti udahnuti između projekata, ali to me ispunjavalo jer sve ono što sam pimjećivala dok sam vodila sam sada konačno mogla i rješavati. To mi je bilo dobro. S druge strane, vođenje je moja velika ljubav. S time sam krenula i tu se osjećam doma. To mi je ipak možda najdraže od svega. Jako se lijepo ta dva posla nadopunjuju.

