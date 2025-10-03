Antonija Blaće proslavila rođendan na velikoj VOYO zabavi u Sarajevu

VOYO Storytellers Meetup u Sarajevu okupio je brojne istaknute medijske profesionalce te poznata lica iz javnog i kulturnog života. Omiljena televizijska imena cijele regije – RTL-ovi Antonija Blaće i Andrija Jarak stigli su kako bi uveličali novo poglavlje u regionalnoj priči o streaming platformi VOYO.

Večer za pamćenje, 2. listopada 2025., ostat će upisana kao trenutak kada je streaming platforma VOYO službeno zakoračila na tržište Bosne i Hercegovine, okupivši gotovo 200 uzvanika.

Osim predstavljanja nove platforme, okupljanje su obilježila i modna izdanja gostiju – od elegantnih odijela i haljina do modernih poslovnih kombinacija.