Tajna blistave kože: Sve popularnija korejska metoda dvostrukog čišćenja lica

Nakon dugog dana jedino što želimo je baciti se ravno u krevet. No, ako želiš kožu poput Koreanki – blistavu, savršeno čistu i njegovanu – preskakanje skidanja šminke jednostavno nije opcija

Kad se navečer umorne pripremamo za spavanje, skidanje šminke lako poprima ulogu još jednog napornog zadatka koji 'može pričekati do sutra'. No, iako se preskakanje tog koraka čini bezazlenim, spavanje sa šminkom jedna je od najgorih navika kada je riječ o njezi kože. Temeljito čišćenje lica nije tek još jedan korak u rutini – ono je osnova zdrave i blistave kože.

Ključ zdravlja kože leži u čistoći

Zašto je važno ukloniti baš svaki trag make-upa? Tijekom dana koža ne skuplja samo šminku, već i višak sebuma, znoj, prljavštinu te zagađivače iz okoliša. Ako sve to ostane na licu preko noći, pore se začepljuju, što često rezultira miteserima, prištićima i aknama. Dermatolozi upozoravaju i da ostaci šminke mogu zadržavati slobodne radikale na koži, ubrzavajući proces starenja i pojavu sitnih bora.

Osim toga, noć je vrijeme kada se koža prirodno obnavlja. Sloj make-upa i nečistoća stvara barijeru koja ometa taj ključni proces regeneracije. Jednako važno – samo čista koža može u potpunosti iskoristiti benefite seruma i krema koje nanosiš nakon čišćenja. Drugim riječima, ako lice nije temeljito očišćeno, čak i najskuplja noćna njega gubi svoju učinkovitost.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Tajna je u dvostrukom čišćenju

Ako nosiš jaču šminku ili proizvode sa zaštitnim faktorom, klasični gel za umivanje često nije dovoljan. Upravo zato sve više stručnjaka preporučuje dvostruko čišćenje – metodu preuzetu iz korejske njege kože koja osigurava da je lice doista čisto.

Prvi korak uključuje čistač na bazi ulja ili balzam. Nanosi se na suhu kožu i nježno masira kružnim pokretima. Ulje učinkovito otapa sve što je topivo u ulju: vodootpornu maskaru, puder, SPF i višak sebuma. Nakon otprilike minute, dodaj malo mlake vode kako bi se proizvod emulgirao u mliječnu teksturu, a zatim ga temeljito isperi. Ovaj korak uklanja šminku bez grubog trljanja i nepotrebnog povlačenja kože.

Drugi korak je čistač na bazi vode – gel, pjena ili mlijeko za umivanje. On uklanja ostatke ulja, znoj i nečistoće topive u vodi. Nanesi ga na vlažno lice, nježno umasiraj oko šezdeset sekundi i isperi. Tek nakon ova dva koraka koža je uistinu čista i spremna za daljnju njegu.

Pexels

Što izbjegavati, a što usvojiti kao dobru naviku

Jedna od najčešćih pogrešaka je agresivno trljanje lica, osobito osjetljivog područja oko očiju, što može dovesti do iritacija i preuranjenih bora. Također, vlažne maramice za skidanje šminke nisu idealno rješenje. Iako praktične, često sadrže alkohol i mirise koji isušuju kožu, a šminku više razmažu nego što je u potpunosti uklone.

Nakon temeljitog čišćenja slijedi ostatak večernje rutine: hidratantni tonik za vraćanje pH ravnoteže, serum s aktivnim sastojcima te hranjiva noćna krema za lice. Posveti svojoj koži tih nekoliko minuta svake večeri - riječ je o malom ritualu brige o sebi koji čini ogromnu razliku. Tvoja koža bit će ti zahvalna te će izgledati zdravo i blistavo.