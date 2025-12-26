Zavirile smo u domove naših čitateljica: Pogledajte fotografije čarobnih božićnih jelki

Božić je ono posebno doba godine kada domovi postaju utočišta topline, mirisa kolača i tihih, dragocjenih trenutaka s onima koje volimo. U središtu te blagdanske čarolije gotovo uvijek stoji božićna jelka – ukrašena s puno pažnje, emocija i malih rituala koji se iz godine u godinu ponavljaju.

Ovog adventa pozvale smo naše čitateljice da s nama podijele fotografije svojih božićnih jelki, a ono što smo dobile nadmašilo je sva očekivanja. Naše čitateljice poslale su nam fotografije svojih jelki i – ostale smo oduševljene. Svaka od njih nosi dio osobne priče, uspomene iz djetinjstva, smijeh najmlađih i ljubav koja se osjeti već na prvi pogled.

U galeriji se isprepliću raskošne jelke u zlatnim i crvenim tonovima, elegantne minimalističke varijante u bijeloj i srebrnoj boji, ali i one razigrane, šarene jelke koje podsjećaju na bezbrižne blagdane iz djetinjstva. Posebno su nas dirnule jelke ukrašene ručno rađenim ornamentima, starim obiteljskim ukrasima i detaljima koji se čuvaju godinama – jer upravo oni nose najviše emocija. Mnoge čitateljice istaknule su da kićenje jelke za njih nije samo dekoriranje doma, već mali obiteljski ritual. Trenutak kada se okupljaju, pale lampice, pušta božićna glazba i na trenutak zaboravlja na sve brige. Upravo zato svaka jelka izgleda drugačije, ali svaka zrači istom toplinom. Nije važno je li jelka velika ili mala, prava ili umjetna. Najljepša je ona oko koje se okuplja obitelj, ispod koje se ostavljaju pokloni i uz koju se stvaraju uspomene koje ostaju dugo nakon što se lampice ugase.