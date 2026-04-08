Kad je Miranda srela Annu: Meryl Streep i Anna Wintour ispisale povijest na naslovnici Voguea

Ovaj susret na stranicama Voguea puno je više od puke promocije filma. To je proslava dugovječnosti, utjecaja i neporecive snage dviju žena koje su, svaka na svoj način, postale besmrtne. Jedna kao tiha sila iza modnog carstva, a druga kao njezina nezaboravna, glasna i beskompromisna filmska sjena

Dvije ikone, jedna stvarna, druga filmska, ali obje neizbrisivo upisane u tkivo mode i kulture, susrele su se na povijesnoj naslovnici američkog izdanja časopisa Vogue. Meryl Streep i Anna Wintour, žene koje su desetljećima oblikovale svoje industrije, stvorile su medijski trenutak o kojem će se još dugo pričati, a povod je nastavak kultnog filma "Vrag nosi Pradu" koji u kina stiže prvog svibnja.

Ovo je prvi put u 37 godina, koliko je provela na čelu modne Biblije, da se Anna Wintour našla na samoj naslovnici. Ispred objektiva legendarne Annie Leibovitz, dvije 76-godišnje dame pozirale su pod naslovom "Seeing Double: When Miranda Met Anna" (Vidimo dvostruko: Kada je Miranda srela Annu), odjevene, naravno, u Pradu.

Razgovor koji je vodila Greta Gerwig

U prostranom apartmanu hotela Crosby Street, susret dviju legendi moderirala je redateljica Greta Gerwig, koja je s Meryl Streep surađivala na filmu "Male žene". U opuštenoj atmosferi, Wintour i Streep razgovarale su o svemu - od politike i unuka do starenja i budućnosti mode.

Razgovor je odmah zaronio u duboke teme, počevši s pitanjem odijevanja kao poruke moći. Anna Wintour odbacila je ideju da je "power suit" nužan za ured, navodeći Michelle Obamu kao primjer žene koja uvijek izgleda autentično, bez obzira na to nosi li J.Crew ili Chanel. "Iskreno, i Melania Trump uvijek izgleda kao ona sama kada se odjene", dodala je Wintour.

Na to se nadovezala Meryl Streep s oštrom opaskom. "Mislim da je najmoćniju poruku naša sadašnja prva dama poslala kaputom na kojem je pisalo 'Baš me briga, a tebe?' dok je išla u posjet djeci migrantima koja su bila zatvorena", rekla je Streep. "Zapanjena sam kako žene na pozicijama moći na televiziji moraju imati gole ruke, dok su muškarci pokriveni odijelima. U to je ugrađena neka vrsta isprike. Kao da moraju pokazati svoju malenost, reći: 'Mala sam. Ne mogu hodati u ovim cipelama. Ranjiva sam, nisam prijetnja'."

'Anna, mislim da će sve biti u redu'

Glavni povod ovog susreta je premijera filma "Vrag nosi Pradu 2", dvadeset godina nakon originala koji je lik Mirande Priestly, ledene urednice časopisa Runway, zauvijek vezao uz Annu Wintour. Iako je knjiga Lauren Weisberger, bivše asistentice Anne Wintour, poslužila kao inspiracija, Wintour je tijekom godina imala pomiješane osjećaje prema svojoj filmskoj verziji, nazivajući je "karikaturom", ali i "izvanrednim darom".

"Čast je da te glumi Meryl, koliko god Miranda bila udaljena od mene", izjavila je Wintour. Priznala je i da je bila nervozna kada je čula glasine o nastavku. "Nazvala sam Meryl da je pitam je li to istina. Znala sam da će mi reći hoće li sve biti u redu", prisjetila se. "Pročitala je scenarij, nazvala me i rekla: 'Anna, mislim da će biti u redu'. Malo mi je otkrila o radnji, ali vjerovala sam joj bezrezervno."

Streep se prisjetila kako je za prvi film bilo gotovo nemoguće pronaći dizajnersku odjeću. "Svi su se bojali Anne, nitko nam nije htio posuditi odjeću", ispričala je Gerwig. Zbog toga se tijekom snimanja osjećala izolirano od ostatka ekipe. "Oni su se sjajno zabavljali, a ja sam svjesno držala distancu i sjedila u svojoj prikolici, potpuno jadna cijelo vrijeme."

Život u sedamdesetima je prednost

Obje sugovornice, kao i fotografkinja Annie Leibovitz, imaju 76 godina i složile su se da su godine prednost. "Volim svoje godine. Osjećam se živom, uzbuđenom i svjesnom kao i uvijek", rekla je Wintour. "S iskustvom dobivate osjećaj za ravnotežu i proporciju. Znate da život nije savršen i da će stvari krenuti po zlu, ali dat ćete sve od sebe. Ako ne uspije, morate ići dalje."

Meryl Streep je govorila o suočavanju s gubitkom dragih prijatelja i kolega, poput redatelja Mikea Nicholsa. "Mike je ovdje", rekla je dodirujući prsa. "To je velika utjeha starenja. Nepodnošljivo je kad svaki tjedan umre netko koga volim, ali shvatiš da ih moraš progutati. Moraš ih sve nositi u sebi. Oni su ovdje, koristit ćeš ih i oni će živjeti. Neizbrisivi ljudi ne odlaze."

Kao najveću radost istaknule su ulogu baka. Meryl ima šestero unučadi mlađih od šest godina, dok Anna ima četvero, uz četvero unučadi svog supruga. "To je otimanje sekundi, grabiš svaki trenutak svjestan koliko je sve prolazno i kako vrijeme brzo leti", opisala je Streep.

Na pitanje bi li zamijenile poslove, obje su se nasmijale. "Nema šanse. Ja nemam nikakvih darova. Ne znam pjevati, plesati, glumiti, beskorisna sam s rukama, ne znam kuhati, a sigurno ne znam ni šivati", rekla je Wintour. Streep je, s druge strane, priznala da bi se užasavala cipela. "Svaki dan, vau, sve to uskladiti. Ali rad s mladim ljudima bio bi uzbudljiv, održavati protok ideja. Stvarati nešto što usrećuje ljude. Tražiti ljepotu, njegovati je i podržavati. To je dobra stvar."