Jelena Rozga uživa u Los Angelesu: Na genijalnoj fotki s popularne lokacije pažnju privlače njene traperice

Splitska pjevačica trenutačno je u Los Angelesu gdje se fotografirala ispred ikoničnog znaka Hollywood u simpatičnoj pozi

Jelena Rozga objavila je na društvenim mrežama fotografiju iz Los Angelesa. Na prekrasnoj fotografiji pjevačica je pozirala u zraku, odnosno, u skoku ispred znaka Hollywood. Uz opis "When in L.A…. Jump" (Kad si u L.A.-u... Skoči).

Simpatična Splićanka trenutačno održava koncerte diljem Sjeverne Amerike, a objava dolazi nekoliko dana nakon nastupa u Los Angelesu, koji je održan 21. ožujka. Prije toga, nastupila je u Torontu 20. ožujka, a turneju nastavlja koncertima u New Yorku 27. ožujka te u Chicagu dan kasnije.

Osim lokacije, pažnju je privukla i njezina odjevna kombinacija.

Za ovu prigodu Jelena je odabrala ležeran, ali efektan styling. U prvom planu su bile svijetle 'distressed' traperice ravnog kroja, s naglašenim poderotinama u predjelu natkoljenica. Njih je kombinirala s klasičnom bijelom košuljom koja je ležerno raskopčana i podvrnutih rukava. Cijeli izgled zaokružila je jednostavnim bijelim tenisicama, stvarajući tako urbanu i opuštenu modnu priču koja se uklapa u kalifornijsko okruženje.

Popularna pjevačica često je odjevena upravo u traperice i bijelu majicu ili košulju, što joj je već neko vrijeme zaštitni znak. Za Žena.hr priznala je kakosu joj upravo traperice najdraži odjevni predmet.

"Znači, ja bih samo nosila te hlače od jeansa i svaki dan bih kupovala nove jer svaki dan izađe neki novi super model hlača. Nemoguća sam. Toliko toga imam, a nikad mi nije dosta - i baš mi te jedne fale još", izjavila je Jelena Rozga za Žena.hr.