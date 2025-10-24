Jeste li primijetili? Jelena Rozga obožava nositi jednu kombinaciju, izgleda da joj je omiljena

Svi veliki stilski savjetnici kažu da svaka žena u svom ormaru mora imati dvije stvari - malu crnu haljinu i bijelu košulju, a to zna i Jelena

Pjevačica Jelena Rozga poznata je po dobrom modnom ukusu, bilo da je riječ o on stage kombinacijama koje su često i odvažne, ili onima izvan pozornice. Najčešće je možemo vidjeti u jednostavnim, ležernim stylinzima koje se sastoje od nekih laganih hlača ili traperica te obične majice ili košulje.

No, jednim pogledom na njezin profil na Instagramu vrlo je lako uočiti obrazac i zaključiti kojoj je modnoj kombinaciji uvijek vjerna - riječ je o vječnom klasiku, najjednostavnijem, a vrlo elegantnom spoju - o bijeloj majici ili košulji i trapericama.

Objavila je video u kojem nosi bijelu košulju s velikom kragnom koja se veže u struku, a kao dodatan detalj ima zavrnute rukave. Zanimljivu košulju je iskombinirala s jednostavnim jednobojnim trapericama te tenisicama, a od modnih detalja je stavila sunčane naočale sa zlatnim okvirima.

U sličnoj kombinaciji je pjevala i ljetos, no umjesto košulje odjenula je bijelu majicu kratkih balon rukava s izvezenim detaljima.

Pogledajte još njezinih bijelo-traper kombinacija.