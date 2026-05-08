Chic, ležerne i efektne: Košulje s prugicama koje ćemo nositi ovo proljeće i ljeto

Ana Ivančić
8. svibnja 2026.
Sinsay
Prugasta košulja je dokaz da najbolji stil ne mora biti glasan, već se krije u promišljenom nošenju klasičnih komada

Prugasta košulja jedan je od onih vječnih komada koji se svake sezone vraćaju u fokus, a posebnu popularnost uživa u proljeće i ljeto. Njezina privlačnost leži u nevjerojatnoj svestranosti, zbog koje je idealan odabir za svaku prigodu, od poslovnih sastanaka do opuštenih vikenda.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najsigurniji i najpopularniji način nošenja prugaste košulje jest u spoju s trapericama. Ova klasična unija, kako ističu i modni autoriteti poput Voguea, bezvremenska je poput bijelih tenisica. Dok su nekad dominirale kombinacije s uskim modelima, današnji trendovi potiču na igru proporcijama. Preveliki model sjajno izgleda uz traperice širih nogavica, stvarajući opuštenu siluetu, dok se za ženstveniji dojam strukirani modeli mogu utaknuti u traperice visokog struka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svestranost na djelu: Od ureda do plaže

Osim s traperom, prugaste košulje nude bezbroj mogućnosti. U poslovnom okruženju, besprijekorno se slažu s elegantnim hlačama ravnog kroja ili suknjama olovka kroja, dok kombinacija s mokasinkama stvara sofisticiran izgled. Tijekom toplijih dana, ista košulja postaje savršen partner lanenim hlačama ili bermudama za prozračan i chic stil. Ljeti se lako transformira u lagani ogrtač preko kupaćeg kostima, dokazujući da je jedan komad dovoljan za bezbroj ljetnih kombinacija.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za izlazak iz okvira klasike, poigrajte se slaganjem uzoraka. Prugasta košulja iznenađujuće dobro izgleda ispod kariranog sakoa, stvarajući zanimljiv vizualni kontrast, a može se spariti i sa suknjom točkastog uzorka. Preveliki modeli mogu se nositi i kao mini haljina, stegnuta remenom u struku i kombinirana s visokim čizmama za glamurozan večernji look.

Bilo da se odlučite za klasičnu plavo-bijelu varijantu ili model u jarkim bojama, prugasta košulja je pametna investicija. Ona je dokaz da najbolji stil ne mora biti glasan, već se krije u promišljenom nošenju klasičnih komada.

Sinsay, viskozna košulja - 6,99 €

Massimo Dutti, košulja - 79,95 €

Zara, košulja - 29,95 €

Sinsay, košulja - 12,99 €

Zara, košulja - 29,95 €

Massimo Dutti, košulja - 69,95 €

Zara, košulja - 27,95 €

Zara, košulja - 29,95 €

Zara, lanena košulja - 49,95 €

Zara, košulja - 29,95 €

