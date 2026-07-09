Jelena Đoković u romantičnom i luksuznom izdanju - koji look pobjeđuje?

Jelena, koja rijetko propušta podržati supruga na velikim turnirima, i ovoga je puta poslužila kao prava modna inspiracija, predstavivši dva potpuno različita, ali podjednako upečatljiva izdanja koja su osvojila modne kritičare i publiku

Dok Novak Đoković na terenu vodi sportske bitke, njegova supruga Jelena Đoković s tribina redovito privlači pažnju svojim besprijekornim modnim odabirima. Njezina pojava na Wimbledonu tradicionalno je podjednako praćena kao i sami mečevi, a iz godine u godinu postavlja standarde za elegantan, ali i opušten ljetni stil. Ni srpanj 2026. godine nije iznimka.

Romantika u potpisu španjolskog brenda

Za jedan od mečeva Jelena je odabrala dugačku i lepršavu pamučnu haljinu koja odiše boemskom romantikom. Riječ je o modelu "Maui" poznatog španjolskog brenda Charo Riuz, čija cijena iznosi oko 740 eura. Haljinu na bijeloj podlozi krase delikatni cvjetni motivi, a poseban šarm daje joj romantičan kvadratni izrez koji je decentno obrubljen finom čipkom. Široke bretele i kroj rezan visoko ispod grudi vizualno izdužuju figuru, stvarajući elegantnu i protočnu siluetu.

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Cjelokupno izdanje zaokružila je minimalističkim, ali pomno odabranim detaljima. Odlučila se za decentan zlatni nakit koji nije odvlačio pažnju s haljine, klasične sunčane naočale te elegantno podignutu punđu, frizuru koja je istovremeno praktična za vruće ljetne dane i izrazito sofisticirana. Ovaj je odabir potvrdio njezinu sklonost profinjenim, a opet nosivim komadima koji ističu prirodnu ljepotu.

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Chic minimalizam s Diorovim potpisom

Potpuno drugačiji stilski smjer pokazala je u drugom zapaženom outfitu, birajući bezvremensku eleganciju s potpisom prestižne modne kuće Dior. Pojavila se u sofisticiranoj bijeloj mini haljini iz njihove ekskluzivne "Dioriviera" kolekcije, čija vrijednost doseže otprilike 2.700 eura. Gornji dio haljine, izrađene od fine mješavine pamuka i svile, dizajniran je poput elegantne bluze s profinjenim V-izrezom i vertikalnim plisiranim detaljima.

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Romantičan prizvuk cjelokupnom izgledu dali su sitni, ali upečatljivi volani na ramenima, detalj koji je ove sezone iznimno popularan. Struk je bio naglašen tankim pojasom u istoj boji, koji se nježno nastavljao u blago nabranu mini suknju laskavog A-kroja. Ovom kombinacijom Jelena je pokazala kako klasika i minimalizam mogu biti iznimno efektni.

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Cijeli je styling zaokružila modnim dodacima koji su savršeno nadopunili duh francuskog chica: slamnatim šeširom širokog oboda, sunčanim naočalama i gotovo neprimjetnim zlatnim nakitom.

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