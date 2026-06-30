Naomi Osaka pomaknula granicu Wimbledona: Na teniskom terenu pojavila se u kimonu

Poznata po tome da na velikim turnirima često donosi neočekivane modne trenutke, Osaka je i ovoga puta spojila ono što je njezin zaštitni znak - vrhunski sport, modu i vlastiti identitet

Tenisačica Naomi Osaka još je jednom pokazala da njezin dolazak na teren može biti puno više od običnog sportskog trenutka. Poznata po svojim neobičnim modnim kombinacijama na teniskom terenu, Naomi je potaknula interes za svojim outfitom za Wimbledon, najstroži teniski turnir, na kojem je dozvoljena isključivo bijela sportska odjeća. No japanska tenisačica uspjela je postati glavna tema u posebnom izdanju koje je spojilo tradiciju, osobni stil i jednu veliku modnu poruku. Osaka (28) se pojavila u bijelom outfitu inspiriranom tradicionalnim japanskim - kimonom.

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Kreacija je bila izrađena posebno za nju, a iza nje stoji japanska dizajnerica Hana Yagi. Cijeli izgled zamišljen je kao spoj moderne sportske odjeće i elemenata japanske ceremonijalne odjeće. Bijela boja bila je posebno važna jer se savršeno uklopila u stroga pravila Wimbledona, gdje igrači moraju nositi gotovo potpuno bijelu odjeću.

No Osaka je pokazala da i unutar tih pravila postoji prostor za kreativnost. Njezin kimono nije djelovao kao običan dodatak, već kao mali modni trenutak prije samog meča. Na kreaciji su se isticali tradicionalni motivi poput vezenih ždralova i cvjetova trešnje, simbola koji se često povezuju s japanskom kulturom. Lepršavi rukavi i duga silueta dali su cijelom izgledu gotovo filmski dojam, a posebnu pažnju privukao je veliki ukrasni detalj koji je pratio pokret tkanine dok je Osaka izlazila na teren.

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"Kad razmišljam o najprepoznatljivijoj silueti, meni je to kimono. Nije važno koje je boje – čim ga vidite, odmah znate da je riječ o kimonu“, rekla je Osaka reporterima te objasnila odakle inspiracija za ovaj dizajn. "Sjećam se da sam se odmah zaljubila u lik Lucy Liu iz filma Kill Bill. Nosila je potpuno bijeli kimono i pomislila sam kako izgleda stvarno posebno i moćno. Od toga je sve krenulo. Htjela sam napraviti svoju interpretaciju tog trenutka, ali istovremeno pokazati veliko poštovanje i ljubav prema Japanu“, objasnila je Osaka.

Ispod upečatljivog kimona čekao ju je pravi sportski outfit, pa se cijela transformacija nastavila vrlo brzo – od modne izjave do koncentracije potrebne za meč. Osaka je još jednom dokazala da odjeću koristi kao način izražavanja, a ne samo kao dio sportske opreme.