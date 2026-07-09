Piccioli debitirao za Balenciagu i stvorio arhitekturu s otkucajima srca

Tjedan visoke mode u Parizu obilježio je jedan od najiščekivanijih trenutaka sezone: debitantska haute couture kolekcija Pierpaola Picciolija za modnu kuću Balenciaga. Predstavljena u povijesnom ambijentu Cité Internationale Universitaire, revija za jesen/zimu 2026.-2027. nije bila samo prikaz odjeće, već manifest nove kreativne ere koja spaja strogu arhitekturu osnivača Cristóbala Balenciage s Picciolijevom urođenom romantičnom osjetljivošću.

Povratak esenciji visoke mode

Nakon godina u kojima je Balenciaga pod vodstvom Demne Gvasalije postala sinonim za streetwear estetiku i provokativni kulturni komentar, Piccioli je napravio oštar zaokret. Njegova vizija vraća kuću korijenima visoke mode: besprijekornom zanatskom umijeću, eleganciji i, iznad svega, emociji. Kolekcija je svjesno odbacila ironiju i usredotočila se na ono što je Piccioli nazvao "inženjeringom kroja". "Stići do savršenog spoja tkanine, oblika, boje i površine - kao da ste jednim potezom stvorili objekt", objasnio je dizajner. Rezultat je bio vidljiv u svakom komadu, od oštro krojenih kaputa od kašmira do skulpturalnih pelerina i voluminoznih haljina koje su slavile i preciznost i fluidnu ženstvenost.

Sinteza romantike i geometrije

Na pisti se odigrao dijalog dviju naizgled suprotnih sila. Cristóbalova opsesija egzaktnim, gotovo asketskim oblicima - poput siluete balona ili čahure - susrela se s Picciolijevim majstorstvom boje i volumena. Paleta se proširila izvan prepoznatljive crne na električne nijanse fuksije, grimiza, mente i bijele, unoseći optimizam i toplinu. Minimalistički oblici poslužili su kao platno za maksimalističke površine: hlače širokih nogavica prekrivene gustim resama, vezovi od nojevog perja i haljine ukrašene s tisućama latica od svilenog gazara. Vrhunac revije bila je pojava Gigi Hadid, koja se pojavila u dramatičnoj, tijelo obavijajućoj kapuljači od stršećeg pijetlovog perja, utjelovljujući spoj drame i sofisticiranosti koji je definirao cijelu kolekciju.

Ljudski dodir kao ultimativni luksuz

Više od same odjeće, Piccioli je u središte stavio ljude koji stoje iza nje. Umjesto klasičnog priopćenja za medije, posjetitelje je dočekao manifest: "Couture stvaraju ljudi. S njihovim vremenom, pažnjom, duhom i, iznad svega, beskrajnom ljubavlju." Taj duboko humanistički pristup kulminirao je na kraju revije, kada se Piccioli na poklon izašao s cijelim timom iz ateljea, odjevenima u bijele kute. Bio je to snažan podsjetnik da je u srcu visoke mode, sa svim njenim tehničkim inovacijama i nedostižnim glamurom, zapravo ljudska ruka. Stojeće ovacije publike, od klijenata do zvijezda poput Demi Moore, potvrdile su da je poruka primljena.