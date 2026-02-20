Cindy Crawford otkrila tajne svog mladolikog izgleda na 60. rođendan. Evo što nikad ne propušta

Manekenka i glumica proslavila se osamdesetih godina kao jedan od najprepoznatljivijih supermodela na svijetu. Danas slavi ulazak u sedmo desetljeće i podijelila je detalje svoje beauty rutine

Supermodel Cindy Crawford, jedna od najvećih ikona modne industrije, ostavila je obožavatelje bez daha svojim mladolikim izgledom dok slavi jubilarni 60. rođendan. Manekenka, glumica i televizijska ličnost proslavila se osamdesetih godina kao jedan od najprepoznatljivijih supermodela na svijetu, kraseći naslovnice časopisa, modne piste i velike modne kampanje.

Njezina manekenska karijera traje više od tri desetljeća, a tijekom tog vremena dosljedno se pridržavala strukturirane prehrane, rutine vježbanja i režima njege kože. Dok majka dvoje djece slavi svoj 60. rođendan (20. veljače), podijelila je detalje svoje zdravstvene i beauty rutine.

Profimedia

Ključ je u rijetkoj francuskoj dinji

Cindy Crawford je prije više od 20 godina pokrenula vlastitu liniju za njegu kože, Meaningful Beauty, u suradnji s francuskim liječnikom Jean-Louisom Sebaghom. Linija uključuje kreme za lice i tijelo, kao i šampone, regeneratore i ulja za kosu.

"Kao mladi supermodel, posjetila sam svjetski poznatog stručnjaka za kozmetiku, dr. Jean-Louisa Sebagha, u njegovoj klinici u Parizu", izjavila je. "Nakon mog prvog tretmana sa super antioksidansima iz rijetke dinje s juga Francuske, vidjela sam trenutne, blistave rezultate. Dr. Sebagh i ja razvili smo Meaningful Beauty kao sustav jednostavan za korištenje koji pruža mlađi izgled kože kombinirajući znanost, tehnologiju i prirodu. Moćni super antioksidansi iz dinje tajna su formula." Uz to, svakodnevno koristi kremu sa zaštitnim faktorom, jer nudi prednosti protiv starenja i štiti kožu od oštećenja iz okoliša.

Profimedia

Disciplinirana tjelovježba i prehrana bez glutena

Osim njege kože, Cindy redovito provodi vrijeme u kućnoj sauni i vježba. Ranije je podijelila kako se njezin trening sastoji od 20 minuta kardio vježbi i treninga s utezima tri puta tjedno, nakon čega slijedi 30 do 60 minuta vježbi poput biceps pregiba, čučnjeva i iskoraka.

Profimedia

Kako bi nahranila tijelo, za doručak često bira smoothie napravljen od kokosovog mlijeka, četvrtine banane, šake špinata, mente, kolagenskog proteinskog praha, lanenih sjemenki, sjemenki konoplje i mace. Za ručak nastoji izbjegavati hranu na bazi glutena poput kruha i tjestenine, umjesto toga birajući proteine sa salatom. Navečer obično uživa u obroku koji se također sastoji od proteina i povrća, što je u skladu s njezinim pristupom prehrani.

Profimedia

Mentalno zdravlje kao temelj svega

Govoreći u podcastu *The Skinny Confidential* 2024. godine, Cindy je istaknula važnost mentalnog zdravlja, rekavši kako ono igra veliku ulogu u njezinoj cjelokupnoj dobrobiti i kondiciji.

"Mislim da je dio zdravlja mentalno zdravlje, a dio mentalnog zdravlja je osjećaj da se brinete o sebi i da se osjećate dobro u svojoj koži", rekla je. "Vjerujem da, ako se mi žene osjećamo dobro u vezi sa sobom, imamo puno više samopouzdanja i puno više toga za ponuditi. Dižemo ruke, volontiramo, ne skrivamo se u sjeni." Njezin pristup starenju očito je holistički, spajajući vanjsku njegu s unutarnjom snagom i mentalnim blagostanjem, što je vjerojatno i prava tajna njezine bezvremenske ljepote koja i dalje nadahnjuje žene diljem svijeta