Cindy Crawford otkrila tajne svog mladolikog izgleda na 60. rođendan. Evo što nikad ne propušta
Supermodel Cindy Crawford, jedna od najvećih ikona modne industrije, ostavila je obožavatelje bez daha svojim mladolikim izgledom dok slavi jubilarni 60. rođendan. Manekenka, glumica i televizijska ličnost proslavila se osamdesetih godina kao jedan od najprepoznatljivijih supermodela na svijetu, kraseći naslovnice časopisa, modne piste i velike modne kampanje.
Njezina manekenska karijera traje više od tri desetljeća, a tijekom tog vremena dosljedno se pridržavala strukturirane prehrane, rutine vježbanja i režima njege kože. Dok majka dvoje djece slavi svoj 60. rođendan (20. veljače), podijelila je detalje svoje zdravstvene i beauty rutine.
Ključ je u rijetkoj francuskoj dinji
Cindy Crawford je prije više od 20 godina pokrenula vlastitu liniju za njegu kože, Meaningful Beauty, u suradnji s francuskim liječnikom Jean-Louisom Sebaghom. Linija uključuje kreme za lice i tijelo, kao i šampone, regeneratore i ulja za kosu.
"Kao mladi supermodel, posjetila sam svjetski poznatog stručnjaka za kozmetiku, dr. Jean-Louisa Sebagha, u njegovoj klinici u Parizu", izjavila je. "Nakon mog prvog tretmana sa super antioksidansima iz rijetke dinje s juga Francuske, vidjela sam trenutne, blistave rezultate. Dr. Sebagh i ja razvili smo Meaningful Beauty kao sustav jednostavan za korištenje koji pruža mlađi izgled kože kombinirajući znanost, tehnologiju i prirodu. Moćni super antioksidansi iz dinje tajna su formula." Uz to, svakodnevno koristi kremu sa zaštitnim faktorom, jer nudi prednosti protiv starenja i štiti kožu od oštećenja iz okoliša.
Disciplinirana tjelovježba i prehrana bez glutena
Osim njege kože, Cindy redovito provodi vrijeme u kućnoj sauni i vježba. Ranije je podijelila kako se njezin trening sastoji od 20 minuta kardio vježbi i treninga s utezima tri puta tjedno, nakon čega slijedi 30 do 60 minuta vježbi poput biceps pregiba, čučnjeva i iskoraka.
Kako bi nahranila tijelo, za doručak često bira smoothie napravljen od kokosovog mlijeka, četvrtine banane, šake špinata, mente, kolagenskog proteinskog praha, lanenih sjemenki, sjemenki konoplje i mace. Za ručak nastoji izbjegavati hranu na bazi glutena poput kruha i tjestenine, umjesto toga birajući proteine sa salatom. Navečer obično uživa u obroku koji se također sastoji od proteina i povrća, što je u skladu s njezinim pristupom prehrani.
Mentalno zdravlje kao temelj svega
Govoreći u podcastu *The Skinny Confidential* 2024. godine, Cindy je istaknula važnost mentalnog zdravlja, rekavši kako ono igra veliku ulogu u njezinoj cjelokupnoj dobrobiti i kondiciji.
"Mislim da je dio zdravlja mentalno zdravlje, a dio mentalnog zdravlja je osjećaj da se brinete o sebi i da se osjećate dobro u svojoj koži", rekla je. "Vjerujem da, ako se mi žene osjećamo dobro u vezi sa sobom, imamo puno više samopouzdanja i puno više toga za ponuditi. Dižemo ruke, volontiramo, ne skrivamo se u sjeni." Njezin pristup starenju očito je holistički, spajajući vanjsku njegu s unutarnjom snagom i mentalnim blagostanjem, što je vjerojatno i prava tajna njezine bezvremenske ljepote koja i dalje nadahnjuje žene diljem svijeta