Alina iz 'Života na vagi' slavi 29. rođendan: 'Mislim da nije loše malo zastati i osvrnuti se'

Alina se na rođendan osvrnula na svoja postignuća i nabrojila na što je sve ponosna u svom životu

Alina Pantseyeva, pobjednica osme sezone showa "Život na vagi" i na Instagramu poznata kao "Ptica Balkanska", proslavila je svoj 29. rođendan - radno. Umjesto fotografija s glamurozne proslave, sa svojim je pratiteljima podijelila fotografiju s treninga.

"Ove godine nisam stigla napraviti lijepu rođendansku sliku jer za rođendan radim od 8:00 do 22:15", započela je Alina svoju objavu uz fotografiju iz teretane, gdje je pozirala u sportskoj odjeći. Objasnila je kako je to najsvježija fotografija koju ima, a ona "prava" rođendanska morat će pričekati. No, upravo je ta objava postala povod za njezin osvrt. Kako je i sama napisala, bio je to trenutak da zastane i pogleda što je sve ostvarila u svojih 28 godina života. Njezin popis uspjeha ostavio je pratitelje bez daha i pokazao širinu njezinih interesa i ambicija.

Alina, podrijetlom iz Bjelorusije, otkrila je da je naučila nekoliko jezika na visokoj razini, proputovala pola Europe i samostalno se preselila u dvije države prije nego što se skrasila u Zaprešiću. Uz to što je pronašla ljubav svog života i udala se, udomila je puno kućnih ljubimaca i ušla u povijest kao prva žena pobjednica hrvatskog "Života na vagi", a kasnije je sudjelovala i u bugarskoj inačici showa kao motivacijski govornik. Njezin profesionalni životopis jednako je impresivan: skupila je više od devet godina radnog iskustva, otvorila vlastiti obrt, završila magisterij u Europskoj uniji, upisala doktorat te stekla diplome za manikerku, programerku i instruktoricu fitnesa. "Totalni ADHD, ahahaha", našalila se na račun svoje svestranosti i nezaustavljive energije.

Inspiracija za fizičko i mentalno zdravlje

Njezina priča o transformaciji, u kojoj je izgubila rekordnih 71,7 kilograma, odavno je inspiracija mnogima, no Alina nastavlja pomicati granice. Danas radi u dvije tvrtke, redovito trenira i, kako kaže, "po mogućnosti" se bavi omiljenim hobijima. Ipak, jedan od najvažnijih koraka koje je istaknula jest onaj vezan za mentalno zdravlje, čime je dotaknula temu o kojoj se sve otvorenije govori. "Napokon sam se odlučila na jedan od najvažnijih koraka za svoje mentalno zdravlje i konačno krenula s terapijom", napisala je hrabro. Time je još jednom pokazala da je briga o sebi cjelovita te da obuhvaća i tijelo i um.

Njezina iskrenost i nevjerojatna postignuća izazvali su lavinu pozitivnih reakcija i čestitki.