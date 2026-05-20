Najzabavnija premijera godine: 'Star Wars: Mandalorian i Grogu' oduševio sve generacije

CineStar Arena IMAX® sinoć pretvoren je u najzabavnije mjesto u gradu – održana je gala premijera dugo očekivanog Disneyjevog spektakla Star Wars: Mandalorian i Grogu, koji od danas igra u hrvatskim kinima u distribuciji Blitz filma. Vizualno impresivniji, emotivno snažniji i akcijski ambiciozniji nego ikad prije, film donosi priču koja spaja epski spektakl i intimno putovanje dvoje najvoljenijih likova moderne pop-kulture.

Matej Rebernišak

Premijera je okupila brojne poznate osobe, među kojima su bili Igor Šeregi, redatelj hita „Svadba“ i istaknuti poznavatelj pop-kulture, glazbenik Robert Mareković, iluzionist Luka Vidović, glumci Filip Vidović i Dejan Aćimović, kao i brojni kreatori – Bruno Martinec, Dubravka Švegar, Marija Magdalena Zatko, Kristijan Škarica, Lea Biljman, Noel i Leon Reškovac, Marko Mamula, Hrvoje Stošić, Luka Novaković Bobanac i mnogi drugi.

Svi su s osmijehom uronili u Star Wars svijet ispunjen energijom, zabavom i fanovskim uzbuđenjem.

Uz projekciju filma, posjetitelji su uživali i u bogatom popratnom programu – izložbi službenog filmskog mercha u suradnji s trgovinom Puna kolica, kao i izložbi predmeta inspiriranih franšizom koje su izradili fanovi iz GeekClubra.

Publika je nakon projekcije izlazila vidno oduševljena, prepuna dojmova o pravom kino spektaklu koji se gleda bez daha. Posebno su ih osvojili raskošni vizuali, impresivne akcijske scene i emotivna priča koja jednako snažno pogađa dugogodišnje obožavatelje, ali i novu, mlađu publiku. Film donosi sve ono zbog čega se voli veliko kino iskustvo – uzbuđenje, emociju, humor i osjećaj čiste avanture.

Mando i Grogu kreću u svoju najopasniju i najuzbudljiviju misiju dosad – onu koja će testirati njihove granice i dodatno produbiti njihovu jedinstvenu povezanost. Nakon pada Carstva, galaksija je i dalje nestabilna: imperijalni zapovjednici djeluju iz sjene, dok krhka Nova Republika pokušava uspostaviti red.

U takvom svijetu Nova Republika okreće se provjerenim saveznicima – legendarnom mandalorijanskom lovcu na glave Dinu Djarinu (Pedro Pascal) i njegovom mladom štićeniku Groguu. No ono što počinje kao misija zaštite ubrzo prerasta u sukob koji bi mogao odrediti budućnost cijele galaksije.

Film režira Jon Favreau, kreativni vizionar koji je redefinirao Star Wars univerzum za novu generaciju, dok produkciju potpisuju Kathleen Kennedy, Dave Filoni i Ian Bryce. Glazbu sklada Oscarom nagrađeni Ludwig Göransson, čiji prepoznatljiv stil dodatno naglašava emocionalni i epski ton filma.

Za razliku od serijskog formata iz kojeg je proizašla ova priča, Star Wars: Mandalorian i Grogu osmišljen je kao intenzivno kino iskustvo – snimljen za IMAX® i ostale premium formate, s jasnim ciljem: vratiti Star Wars na tron velikog platna kao nezaobilazan filmski događaj.

Film je od danas u hrvatskim kinima, a ulaznice su već u prodaji. Publika koja želi doživjeti ovu galaktičku avanturu na velikom platnu – neka požuri.

