Jadranka Kosor nosi komad koji će obilježiti ljeto - pronašli smo ga u Zari
Jadranka Kosor na zagrebačkoj je špici zablistala u elegantnom ljetnom izdanju koje spaja klasiku i trendove. Posebnu pažnju privukao je upečatljiv prugasti komad za koji smo otkrili da dolazi iz Zare. Fotografije je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf.
Klasika u bijelom kao savršena podloga
Bivša premijerka odabrala je bijeli sako besprijekornog kroja koji cijelom izdanju daje profinjenu i elegantnu notu. U kombinaciji s jednostavnom bijelom majicom stvorila je bezvremensku bazu koja nikada ne izlazi iz mode. Upravo su ovakvi komadi razlog zašto je bijela boja nezaobilazan dio ljetne garderobe: djeluje svježe, sofisticirano i lako se kombinira s upečatljivijim uzorcima.
Zarin model koji priziva ljeto
Glavna zvijezda stylinga bilo je plavo-bijela prugasta suknja, model iz Zare, koji je outfitu dao dozu mediteranskog šarma. Kose pruge stvaraju zanimljiv vizualni efekt, a kombinacija plave i bijele boje asocira na more, jedrenje i bezbrižne ljetne dane. Nije teško razumjti zašto je upravo ovakav komad idealan za toplu sezonu - dovoljno je efektan da sam nosi cijelu kombinaciju, a istovremeno ostaje elegantan i nosiv u brojnim prilikama.
Savršen izbor za gradske i morske kombinacije
Prugasti uzorak jedan je od najvećih ljetnih klasika, a ovaj Zarin model lako se može nositi uz jednostavne topove, košulje ili lagane sakoe. Jednako dobro funkcionira za šetnju gradom, odlazak na ručak ili večernje druženje uz more. Jadranka Kosor pokazala je kako jedan pažljivo odabran komad može podići cijeli outfit i stvoriti dojam bez puno truda.
Elegantni detalji za završni dojam
Tamnoplave udobne salonke savršeno su pratile kolorističku priču kombinacije, dok su sunčane naočale i decentan nakit dodatno naglasili sofisticiran karakter cijelog izdanja.