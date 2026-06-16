Jadranka Kosor nosi komad koji će obilježiti ljeto - pronašli smo ga u Zari

Bivša je premijerka opet oduševila modnim izborom - njezin styling potvrđuje da elegancija nema godine, a da su ljetni klasici često najbolji izbor kada želite izgledati dotjerano, ženstveno i moderno

Jadranka Kosor na zagrebačkoj je špici zablistala u elegantnom ljetnom izdanju koje spaja klasiku i trendove. Posebnu pažnju privukao je upečatljiv prugasti komad za koji smo otkrili da dolazi iz Zare. Fotografije je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Klasika u bijelom kao savršena podloga

Bivša premijerka odabrala je bijeli sako besprijekornog kroja koji cijelom izdanju daje profinjenu i elegantnu notu. U kombinaciji s jednostavnom bijelom majicom stvorila je bezvremensku bazu koja nikada ne izlazi iz mode. Upravo su ovakvi komadi razlog zašto je bijela boja nezaobilazan dio ljetne garderobe: djeluje svježe, sofisticirano i lako se kombinira s upečatljivijim uzorcima.

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Zarin model koji priziva ljeto

Glavna zvijezda stylinga bilo je plavo-bijela prugasta suknja, model iz Zare, koji je outfitu dao dozu mediteranskog šarma. Kose pruge stvaraju zanimljiv vizualni efekt, a kombinacija plave i bijele boje asocira na more, jedrenje i bezbrižne ljetne dane. Nije teško razumjti zašto je upravo ovakav komad idealan za toplu sezonu - dovoljno je efektan da sam nosi cijelu kombinaciju, a istovremeno ostaje elegantan i nosiv u brojnim prilikama.

Savršen izbor za gradske i morske kombinacije

Prugasti uzorak jedan je od najvećih ljetnih klasika, a ovaj Zarin model lako se može nositi uz jednostavne topove, košulje ili lagane sakoe. Jednako dobro funkcionira za šetnju gradom, odlazak na ručak ili večernje druženje uz more. Jadranka Kosor pokazala je kako jedan pažljivo odabran komad može podići cijeli outfit i stvoriti dojam bez puno truda.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Elegantni detalji za završni dojam

Tamnoplave udobne salonke savršeno su pratile kolorističku priču kombinacije, dok su sunčane naočale i decentan nakit dodatno naglasili sofisticiran karakter cijelog izdanja.