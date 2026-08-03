Camino Krk: 150 kilometara hoda koji otkriva nepoznato lice Zlatnog otoka

Ovo sedmodnevno hodočašće otkriva Krk na način na koji ga je nemoguće doživjeti iz automobila. Ono otvara vidike, testira granice izdržljivosti, ali prije svega, ispunjava dušu mirom i ljepotom otoka koji s pravom nosi nadimak Zlatni

Hodati satima, danima, svladavati kilometre snagom vlastitih nogu i polako upijati krajolik koji se neprestano mijenja. Dok je nekima to definicija noćne more, drugima je san. Upravo takvo iskustvo, spoj fizičkog izazova, duhovne kontemplacije i kulturnog otkrića, nudi Camino Krk. Riječ je o kružnoj pješačkoj ruti dugoj oko 150 kilometara koja prolazi kroz neke od najljepših, ali i najskrovitijih dijelova kvarnerskog dragulja, nudeći jedinstvenu priliku za upoznavanje otoka korak po korak, daleko od ljetne vreve i prepunih plaža.

Staza kroz povijest i prirodu

Krčka dionica dio je europske mreže hodočasničkih puteva svetog Jakova, čije je najpoznatije odredište Santiago de Compostela u Španjolskoj. Inicijativom hrvatske Bratovštine sv. Jakova, a u suradnji s lokalnim turističkim zajednicama, staza na Krku uređena je između 2019. i 2021. godine, prateći srednjovjekovne hodočasničke staze.

Ruta započinje simbolično, kod katedrale u gradu Krku, a završava u mjestu Kornić, u župnoj crkvi posvećenoj svetom Jakovu apostolu. Cijela je staza precizno označena prepoznatljivim plavo-žutim strelicama i simbolom Jakovljeve kapice. Iako su oznake izvrsne, za potpunu sigurnost preporučuje se korištenje GPS traga putem mobilnih aplikacija, pogotovo na zabačenijim dionicama. Staza je podijeljena na sedam preporučenih dnevnih etapa, svaka duga između 19 i 24 kilometra, no ritam je moguće prilagoditi vlastitim željama i mogućnostima.

Sedam dana, sedam lica otoka

Camino Krk nije samo pješačenje; to je putovanje kroz raznolike krajolike i bogatu povijest. Svaka etapa donosi potpuno novo iskustvo.

Prva dva dana vode hodače iz urbanog središta Krka kroz pitomo područje Šotoventa ("zavjetrine"), maslinike i guste šume hrasta medunca. Put prolazi pored starih crkvica, poput romaničkog bisera sv. Krševana skrivenog u šumi, i spušta se do mora, nudeći savršen prijelaz iz gradske vreve u otočki mir.

Treća i četvrta etapa donose dašak obalne atmosfere. Iz Malinske se kreće prekrasnom Rajskom cestom, šetnicom uz more prema Njivicama. Put dalje vodi do važnih arheoloških lokaliteta poput Mirina, ostataka rimskog grada Fulfinuma, prije dolaska u Omišalj, slikoviti gradić smješten na strmoj stijeni. Četvrti dan nudi jedan od najuzbudljivijih prizora cijelog puta: hodanje ispod monumentalnog Krčkog mosta i potom preskakanje kamenja uz samo more, gdje udaraju valovi.

Peta i šesta etapa uranjaju u srce otoka i predstavljaju najdramatičniji dio Camina. Put od Čižića vodi kroz povijesni Dobrinj do Vrbnika, kolijevke glagoljice, čija stara jezgra oduzima dah. Iz Vrbnika, nakon prolaska kroz polja glasovite žlahtine, krajolik se drastično mijenja. Slijede kilometri hoda kroz suro, kamenito prostranstvo koje neodoljivo podsjeća na površinu Mjeseca - takozvani Mjesečev plato. Ovaj dio staze, gotovo bez imalo hlada, fizički je najzahtjevniji, ali prizori suhozida, pogledi na Velebit i Bašku u daljini nagrada su koja se pamti.

Posljednji, sedmi dan, predstavlja veliko finale. Iako je tehnički najteža zbog uspona na najviši vrh otoka, Obzovu (569 metara), ova dionica nosi i duboko kulturno značenje.

Prolazi se kroz Jurandvor, mjesto pronalaska Bašćanske ploče, te se preko krševitog grebena spušta prema Puntu i konačno stiže do cilja u Korniću. Osjećaj ispunjenosti i zadovoljstva na kraju puta neprocjenjiv je.

Više od pješačenja

Iako je Camino Krk fizički pothvat, iskustvo nadilazi puko brojanje kilometara. To je prilika za usporavanje, introspekciju i povezivanje s prirodom. Najbolje vrijeme za hodanje su proljeće i jesen, kada su temperature ugodne, a priroda u punom cvatu. Za razliku od španjolskog Camina, na Krku nema mreže hodočasničkih prenoćišta, pa je smještaj potrebno organizirati unaprijed u privatnim apartmanima ili pansionima.

Prije polaska, u turističkom uredu u Krku preuzima se hodočasnička putovnica u koju se putem skupljaju pečati. Ispunjena putovnica na kraju donosi Compostelu, službenu potvrdu o prijeđenom putu. Dobra obuća, dovoljno vode i zaštita od sunca su obavezni, a najvažniji je savjet ne žuriti. Ljepota Camina nije u brzini, već u uživanju u putu.

Ovo sedmodnevno hodočašće otkriva Krk na način na koji ga je nemoguće doživjeti iz automobila. Ono otvara vidike, testira granice izdržljivosti, ali prije svega, ispunjava dušu mirom i ljepotom otoka koji s pravom nosi nadimak Zlatni. To je avantura koja se ne zaboravlja i poziv da se uvijek iznova vratite stazama koje ste jednom prehodali.

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