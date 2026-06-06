Ivančica Pahor zablistala u najromantičnijem izdanju: Šešir u hit boji ukrao svu pažnju

Među brojnim dotjeranim šetačicama na špici posebno se istaknula bivša misica i poduzetnica Ivančica Pahor kombinacijom koja odiše boho estetikom i elegancijom, njezinim zaštitinim znakom

Za subotnju šetnju gradom Ivančica Pahor odabrala je luksuzni dvodijelni komplet australskog brenda Zimmermann, jednog od omiljenih imena među ljubiteljicama romantične mode. Laneno-svileni set sastoji se od bluze s naglašenim puf rukavima i lepršave midi suknje, a nježni cvjetni uzorak u pastelnim tonovima dodatno je naglasio prozračnost i lakoću cijelog izdanja.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Ipak, najveću pažnju privukao je modni dodatak koji je cijelu kombinaciju podigao na novu razinu. Upečatljiv slamnati šešir širokog oboda u nježnoj menta zelenoj nijansi unio je svježinu i dao outfitu dozu starinskog šarma kakav često viđamo na modnim pistama i ljetnim resort kolekcijama. Upravo je taj detalj cijelom izdanju dao poseban karakter i pretvorio ga u styling dostojan modnih naslovnica, pa nije promaknuo ni objektivu Dosadnog Fotografa, koji je ove fotografije snimio ekskluzivno snimio za Žena.hr.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Cijeli look zaokružila je klasičnim kožnim salonkama u neutralnoj nude nijansi koje vizualno izdužuju figuru i savršeno se uklapaju u nježnu paletu boja. Ovim izdanjem bivša je misica potvrdila je da su cvjetni motivi, kvalitetni prirodni materijali i efektan šešir kombinacija koja svakog ljeta izgleda jednako svježe, profinjeno i chic.