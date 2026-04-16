Ivančica Pahor otvoreno o borbi s rakom: 'To mogu razumjeti samo oni koji su prošli nešto slično'

Poduzetnica i dizajnerica nakita Ivančica Pahor odlučila je svoju borbu s limfomom podijeliti javno, bez uljepšavanja i bez straha. U iskrenom intervjuu otkriva kako je izgledao put do dijagnoze, što joj je bilo najteže i odakle danas crpi snagu za svakodnevnu borbu

Ivančica Pahor bivša je Miss turizma, uspješna poduzetnica i dizajnerica nakita koja već gotovo dva desetljeća gradi vlastiti brend i poslovnu priču u Hrvatskoj. Kao samohrana majka kćeri Une kroz život je prošla brojne izazove, a iza njezina poslovnog uspjeha stoje upornost, rad i velika osobna snaga. Njezin nakit može se pronaći u stotinama prodavaonica diljem zemlje, što dodatno potvrđuje njezin poduzetnički uspjeh.

Privatni album

Danas vodi jednu od najtežih životnih bitaka - onu za zdravlje. Unatoč dijagnozi limfoma, vrste raka koji zahvaća limfni sustav, ova 43-godišnjakinja porijeklom iz Varaždina, odlučila je ne povući se u tišinu, već svoju priču podijeliti javno kako bi pomogla drugima. U ekskluzivnom intervjuu za Žena.hr otvoreno progovara o bolesti, majčinstvu, vjeri i snazi koja je svakodnevno pokreće.

Kada ste prvi put saznali za dijagnozu limfoma, što vam je prošlo kroz glavu i kako ste se nosili s tom viješću?

Kao prvo, imala sam jako puno simptoma koji su jasno upućivali na to da s mojim zdravljem nešto nije u redu. Prolazila sam brojne zdravstvene ustanove, no nitko nije uspio postaviti dijagnozu. Na kraju sam u rujnu prošle godine, u Institutu za tumore, razgovarala s doktorom Šeparovićem, koji me uputio na detaljne pretrage i tada je utvrđena moja bolest. Psihički sam vrlo snažna, što se može vidjeti i kroz moje objave tijekom liječenja koje još uvijek traje. No najteže mi je bilo nositi se s mišlju što će biti s mojom kćeri Unom ako se meni, ne daj Bože, nešto dogodi. To je strah koji me najviše pratio.

Privatni album

U kojoj ste trenutačno fazi liječenja? Što ste prošli, a što je dalje u planu?

Prošla sam kemoterapije, trenutačno sam u fazi radioterapije, a nakon toga planiram oporavak uz hiperbaričnu oksigenoterapiju i dodatne terapije.

Kako ste otkrili da bolujete od limfoma? Je li bilo kakvih upozoravajućih znakova koji su Vas naveli da se obratite liječniku?

Dugo sam imala razne simptome: tijelo mi je oticalo zbog zadržavanja vode, osjećala sam probadanja u srcu, imala sam izrazito nizak tlak, osip, kronični umor i niz drugih tegoba. Obilazila sam bolnice gotovo na tjednoj bazi, ali s obzirom na moj izgled, nitko nije radio detaljne pretrage niti je vjerovao da se radi o nečemu tako ozbiljnom. I danas, kada me ljudi vide, rijetko tko bi rekao da se borim s karcinomom.

Privatni album

Odlučili ste se na velik i važan korak - nećete skrivati i šutjeti o bolesti nego o svojoj borbi govorite javno - putem Instagram profila. Kako je došlo do te odluke i kakve su reakcije?

Želim naglasiti da bolest nije sramota. Upravo suprotno, o tome treba govoriti otvoreno i bez zadrške. Svakodnevno komuniciram s brojnim ženama i svojim iskustvom, kao i pozitivnim stavom, pokušavam ih motivirati koliko god mogu. Posebno mi se javljaju žene vezano za hladnu kapu koju sam koristila kako bih smanjila gubitak kose. Želim pokazati da se i s ovako teškom dijagnozom može živjeti, ne predati se, ne odustati i ne ostati u krevetu, koliko god nam tijelo to ponekad nameće. U svojim objavama potičem žene da se urede, da si priušte lijepe trenutke i, prije svega, da nauče voljeti sebe.

Vaša kći Una očito vam je najveća motivacija. Kako Vam njezina prisutnost i ljubav pomažu da prođete kroz najteže trenutke liječenja teške bolesti?

Moja Una je moj cijeli svijet. Sva ova borba, ne samo kroz bolest, nego i kroz moj poslovni put, prvenstveno je zbog nje. Bila mi je nevjerojatna podrška kroz ovo teško razdoblje i ne znam kako bih sve prošla bez nje. Prijatelji su važni, ali u ovakvim trenucima nezamjenjiva je podrška osobe koja vas bezuvjetno voli. To mogu razumjeti samo oni koji su prošli nešto slično.

Privatni album

Tko su vam bili najveći oslonci u ovoj borbi - obitelj, prijatelji, kolege - i na koji način su vam pomogli da ostanete snažni?

Veliku podršku dobivam i od ljudi koji mi se svakodnevno javljaju porukama ohrabrenja i molitvama, ali iznad svega tu je moja obitelj: Una, moja majka i brat. Obitelj je najveća snaga i ono što nema cijenu.

Često spominjete veliku ulogu vjere u svom životu - kako Vam vjera pomaže pronaći snagu za Vašu životnu borbu?

Vjera, odnosno moja povezanost s Bogom, ima iznimno važnu ulogu u mom životu, ne samo sada tijekom liječenja, nego oduvijek. Nema nedjelje da nisam na misi, čak ni tijekom najtežih kemoterapija. Bog mi daje tu nevjerojatnu snagu i radost života koju ne mogu opisati riječima. Vjera me naučila praštati, iako sam kroz život doživjela mnoga razočaranja od ljudi kojima sam pomogla i vjerovala im. Nositi mržnju u srcu najteža je stvar. Kad je najteže i kada pomislim da nema izlaza, izgovorim: “Isuse, misli Ti” i zaista vjerujem da On tada posloži stvari na svoje mjesto, ako mu se prepustimo čistog srca.

Tijekom kemoterapije suočili ste se i s fizičkim promjenama, poput gubitka kose i umora. Kako ste se nosili s tim i što vam je pomoglo da zadržite osjećaj samopouzdanja? Kako vidimo iz Vaših objava, ali i javnih nastupa, Vaš se izgled nije promijenio, kako Vam to polazi za rukom? Jeste li pokušali neku od metoda koje nekima pomažu zadržati kosu?

Možda izvana djelujem dobro, ali svakodnevno se nosim s brojnim tegobama, žile i kosti su mi oslabljene, kosa se značajno prorijedila, iako sam je uspjela očuvati zahvaljujući hladnoj kapi, prisutni su umor, nesanica, glavobolje, anemija, otežano disanje, bolovi u plućima, osipi i plikovi od zračenja, kvržice po krvnim žilama. To su samo neki od simptoma s kojima živim. Unatoč svemu, ne predajem se. Dajem i posljednji atom snage da ostanem pozitivna i nasmijana. Svaki dan se barem malo uredim. Zanimljivo je da sam često ja ta koja podiže druge, čak i one koji nemaju moje probleme.

Kao poduzetnica i dizajnerica nakita, kreativnost vam je uvijek bila važna. Kako vam vaš posao pomaže emocionalno i psihički dok prolazite kroz liječenje limfoma?

Kroz život sam puno radila i puno se odricala. Bolest me naučila da stanem i počnem uživati u svakom danu, da si priuštim ono što me veseli i čini sretnom. Iako sam fizički oslabljena, i dalje sam aktivna u poslu koliko god mogu. Svakodnevno komuniciram s timom, osmišljavam nove kolekcije nakita i surađujem s dobavljačima. Sljedeće godine obilježavamo 20 godina postojanja moje tvrtke. Sve sam započela sama, od nule, a danas opskrbljujemo 340 drogerija diljem Hrvatske. Iza svega stoje Božja volja i vrijedne ruke posebnih ljudi. Imam iznimno vrijedne i predane djelatnice, takav tim se rijetko nalazi. Tu je i moja majka koja sve prati i nadgleda dok mene nema. Velik teret podnijeli su moja majka i brat otkako sam se razboljela, ali ta povezanost i ljubav daju nam snagu.

U Zagreb ste došli sami te ste samostalno izgradili karijeru, kasnije i kao samostalna majka. Koje lekcije iz tog iskustva Vam sada pomažu da se nosite s ovom zdravstvenom borbom?

U Zagreb sam došla prije 26 godina na studij. No život samohrane majke naučio me koliko je život borba. I dok vam dajem ovaj intervju, paralelno vodim sudsku bitku zbog neplaćanja alimentacije koja traje već 20 godina. Nevjerojatno, ali istinito. Upravo za dva sata danas imam zakazanu raspravu. Život me nije mazio, ali me to oblikovalo u snažnu ženu kakva sam danas. Vjerujem da Bog ima plan za mene i da me vodi kroz sve ovo.

Jesu li postojali trenuci razočaranja ili osjećaja usamljenosti tijekom liječenja raka, i kako ste tada pronalazili snagu da nastavite dalje?

Tijekom cijelog liječenja nisam klonula duhom, niti sam osjećala ogorčenost. Ovu bolest prihvatila sam kao bitku koju moram dobiti, druga opcija za mene ne postoji. Previše je razloga za borbu, a na prvom mjestu je moja kći.

Spomenuli ste u nekoliko navrata da su Vaša majka i Vaš brat stupovi Vaše snage. Možete li podijeliti neki trenutak kada ste osjetili njihovu podršku na način koji vas je posebno dirnuo?

Kad govorim o majci i bratu, često zastanem jer riječi nisu dovoljne. I prije sam spomenula, moja majka čak ponudila svoju kosu kako bih mogla napraviti periku, a kada se spomenula transplantacija koštane srži, oboje su se bez razmišljanja ponudili kao donori. To su trenuci koji me duboko dirnu. Možda nekad nisam imala sve, ali bila sam neizmjerno bogata jer sam imala upravo njih.

Privatni album

Što biste poručili ženama, osobito majkama, koje se suočavaju s dijagnozom raka ili limfoma, a žele ostati snažne za sebe i svoje obitelji?

Za kraj želim poručiti svim ženama: naučite voljeti sebe i staviti sebe na prvo mjesto. Ja to dugo nisam znala, naučila sam tek kroz bolest. U nama postoji nevjerojatna snaga koje često nismo svjesne. Probudi tu snagu u sebi i okruži se ljudima koji to zaslužuju.