Od torbi do sandala: Posvuda viđamo heklane komade, totalni su hit

Od efektnih torbi i chic sandala do neodoljivih šeširića, crochet komadi unose dozu opuštene elegancije i savršeno se uklapaju u bezbrižne ljetne outfite. Upravo zato ove sezone viđamo ih doslovno posvuda, od high street kolekcija do luksuznih modnih kuća

Ako postoji jedan trend koji savršeno utjelovljuje bezbrižnu estetiku ljeta, onda su to definitivno heklani modni detalji. Već nekoliko sezona boho stil ne silazi s modne scene, a ovog ljeta upravo su crochet komadi doživjeli svoj veliki povratak. Od torbi i sandala pa sve do šeširića i sitnih modnih dodataka, heklani detalji postali su nezaobilazan dodatak garderobi koja odiše opuštenom, chic ljetnom energijom.

Na modnim pistama za sezonu proljeće/ljeto 2026. crochet teksture pojavile su se u kolekcijama brojnih luksuznih kuća kao što su Isabel Marant, Burberry i Balmain, potvrđujući da ovaj trend više nije rezerviran samo za plažu ili festivale. Umjesto toga, heklani detalji dobili su elegantniju, sofisticiraniju interpretaciju koja se lako uklapa i u svakodnevne gradske kombinacije.

Posebno su popularne velike pletene torbe od heklanih materijala koje se odlično slažu uz lanene haljine, oversized košulje i jednostavne sandale. Jednako su poželjni i heklani šeširići, posebno bucket modeli i varijante širokog oboda koje svakom outfitu daju pomalo nostalgičan, retro prizvuk.

Veliki trend ovog ljeta su i heklane sandale te balerinke s mrežastim detaljima koje izgledaju izuzetno efektno, a pritom ostavljaju dojam neopterećene elegancije. Upravo su takvi komadi savršen način da se trend uklopi i u minimalističku garderobu bez pretjerivanja.

Kod stiliziranja vrijedi pravilo manje je više. Heklani modni detalji najbolje izgledaju uz jednostavne krojeve, neutralne tonove poput bijele, bež, maslinaste ili smeđe, dok tekstura sama po sebi postaje glavni element outfita. Dodate li tome decentan zlatni ili srebrni nakit, rezultat je profinjen ljetni look koji djeluje skupo, ali nenametljivo.

Ovog ljeta jasno je da crochet više nije rezerviran samo za odmor uz more. Od praktičnih torbi preko chic sandala do neodoljivih šeširića, heklani modni detalji prometnuli su se u jedan od najvećih trendova sezone, a u nastavku donosimo favorite iz aktualne high street ponude.

Arket - 48,30 €

Arket - 27,30 €

H&M - 39,99 €

H&M - 19,99 €

H&M - 39,99 €

Stradivarius - 15,99 €

Stradivarius - 29,99 €

Stradivarius - 29,99 €

Stradivarius - 29,99 €

Zara - 49,95 €

Zara - 27,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 27,95 €