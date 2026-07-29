Halle Berry uskoro slavi 60. rođendan, a izgleda nestvarno: Fotografijom u badiću pomela konkurenciju

Godine za Halle Berry očito su samo broj, a holivudska zvijezda to je još jednom dokazala fotografijama koje su oduševile njezine obožavatelje. Uoči velikog životnog jubileja pokazala je svoje samopouzdanje, besprijekornu formu i modni izbor koji nije prošao nezapaženo

Halle Berry ponovno je privukla pažnju javnosti, i to uoči svog 60. rođendana koji će slaviti 14. kolovoza. Glumica trenutačno uživa na luksuznom odmoru u egzotičnom raju, a fotografijama koje je podijelila na društvenim mrežama pokazala je da i dalje izgleda spektakularno.

Za opuštanje uz more odabrala je vrlo upečatljiv kupaći kostim koji je savršeno odgovarao njezinu odvažnom stilu. Crni čipkasti jednodijelni badić s tangama i naramenicama koje se križaju na leđima inspiriran je boudoir estetikom i dizajnom luksuznog donjeg rublja, a svojim je zavodljivim detaljima dodatno naglasio njezinu figuru.

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Iako će uskoro zakoračiti u sedmo desetljeće života, Halle je još jednom pokazala da godine ne određuju izgled ni stil. Njezina vitka linija rezultat je dugogodišnje posvećenosti zdravom načinu života, redovitoj tjelovježbi i brizi o sebi, no ono što njezini obožavatelji najviše ističu jest njezino samopouzdanje.

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Fotografije s odmora brzo su izazvale brojne reakcije na društvenim mrežama, a pratitelji nisu štedjeli komplimente. Mnogi su se složili da glumica izgleda nevjerojatno i da je njezina energija ono što je čini posebnom.

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