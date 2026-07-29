Mislite da dobro poznajete Krk? Evo što vas još može iznenaditi na ovom otoku

Krk uspješno spaja sve ono što suvremeni putnici traže - blizinu kopna, netaknutu prirodu, bogatu kulturnu baštinu, izvrsnu gastronomiju i iznimnu prometnu povezanost

Kad se govori o omiljenim hrvatskim otocima, jedno ime uvijek se izdvaja - Krk. Mnogi ga biraju za vikend bijeg iz užurbane svakodnevice, brojni vlasnici vikendica smatraju ga svojim drugim domom, a tijekom ljeta njegove plaže, šetnice i mjesta pune gosti iz Slovenije, Austrije, Njemačke, Italije i brojnih drugih europskih zemalja. Razlog nije teško pronaći. Krk uspješno spaja sve ono što suvremeni putnici traže - blizinu kopna, netaknutu prirodu, bogatu kulturnu baštinu, izvrsnu gastronomiju i iznimnu prometnu povezanost. Rijetko koji hrvatski otok može se pohvaliti činjenicom da do njega možete stići gotovo na sve moguće načine.

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Već desetljećima Krčki most spaja otok s kopnom, trajektne linije povezuju ga s okolnim otocima, smještena upravo na Krku, Zračna luka Rijeka (nalazi se na otoku Krku, oko 1 km istočno od Omišlja) tijekom turističke sezone dovodi tisuće putnika iz cijele Europe koji ovaj otok biraju kao idealan za vikend odmor i za višednevno ljetovanje. No njegova najveća vrijednost ipak nije u lakoći dolaska, nego u onome što posjetitelje ondje dočeka. Kristalno čisto more, raznolike plaže, guste hrastove šume, stoljetni maslinici, slikovita mjesta, bogata glagoljaška baština i tragovi brojnih civilizacija pretvorili su Krk u jedan od najraznovrsnijih hrvatskih otoka. Svaki njegov kutak skriva novu priču, a jedna od najzanimljivijih počinje upravo u gradu koji nosi isto ime kao i otok.

"Čovjek je ključ uspjeha svake destinacije. Priroda, baština i turistička infrastruktura stvaraju potencijal, ali Krčani svojim znanjem, gostoljubivošću i predanošću stvaraju doživljaj zbog kojeg se gosti vraćaju. Upravo su Krčani ti koji otok Krk pretvaraju iz destinacije u pustolovinu, najbližu pustolovinu koja se pamti", kaže Petar Škarpa direktor Turističke zajednice otoka Krka.

Grad Krk – više od dvije tisuće godina povijesti

Grad Krk nije samo administrativno središte otoka, nego i njegovo povijesno srce. Šetnja njegovim kamenim ulicama vodi kroz više od dvije tisuće godina povijesti tijekom kojih su trag ostavili Rimljani, Mlečani, ali i hrvatska plemićka obitelj Frankopani (knezovi krčki Frankopani). Već pri ulasku unutar gradskih zidina postaje jasno koliko je bogata njegova prošlost. Ovdje se na malom prostoru isprepliću rimski ostaci, srednjovjekovne ulice i impresivne građevine koje svjedoče o važnosti Krka kroz stoljeća. Posebno mjesto zauzima krčka katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, građena na temeljima ranokršćanske bazilike iz 5. stoljeća. Malo je poznato kako su pri njezinoj gradnji korišteni dijelovi rimskih građevina koje su se nekada nalazile na istom prostoru. Danas se u njezinoj unutrašnjosti još uvijek mogu vidjeti antički stupovi dopremljeni iz sjevernoafričkih kamenoloma još u rimsko doba, što dovoljno govori o važnosti antičkog grada Curicte.

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Jedna od najvećih posebnosti grada nalazi se odmah uz katedralu. Riječ je o romaničkoj dvostrukoj kapeli, jedinstvenom primjeru tzv. palatinske kapele povezane s katedralom, kakvih je u romaničkom svijetu sačuvano tek dvadesetak. Povjesničari pretpostavljaju da je služila knezovima Krčkima, kasnije poznatima kao Frankopani, jednoj od najutjecajnijih hrvatskih plemićkih obitelji. Upravo su Frankopani stoljećima obilježili razvoj otoka te bili važni pokrovitelj glagoljice, hrvatskog jezika i kulturne baštine. Njihov utjecaj ostavio je jak trag na Krku koji je jedan od najvažnijih centara hrvatske glagoljice. Ovdje se stoljećima njegovala staroslavenska liturgija, a grad i danas s ponosom čuva uspomenu na biskupa Antuna Mahnića koji je početkom 20. stoljeća dao velik doprinos očuvanju glagoljaške tradicije i osnivanju staroslavenske akademije.

Marina Punat - nautičko srce otoka

Ako se gradu Krku najljepše prilazi kopnom, ljeti posebnu čar pruža dolazak morem. A malo koje mjesto na hrvatskoj obali toliko je povezano s morem kao Punat, dom jedne od najpoznatijih i najuređenijih marina na Jadranu. Marina Punat već desetljećima slovi za jednu od vodećih hrvatskih marina te je mnogim nautičarima prva postaja pri uplovljavanju u Kvarner. Zahvaljujući vrhunskoj infrastrukturi, velikom broju vezova i bogatoj ponudi usluga, tijekom cijele godine okuplja vlasnike brodova iz brojnih europskih zemalja.

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No njezina vrijednost nije samo u sigurnom vezu. Marina je istodobno polazišna točka za otkrivanje jednog sasvim drukčijeg lica otoka Krka. Odavde možete na izlet Puntarskom dragom, ribarske izlete, kupanje u skrivenim uvalama te cjelodnevne ture prema obližnjim kvarnerskim otocima. Marina Punat posljednjih godina sve više razvija i održivi turizam, ulažući u zaštitu mora, energetsku učinkovitost i suvremene ekološke standarde. Time potvrđuje da vrhunski nautički turizam može ići ruku pod ruku s brigom za okoliš.

Košljun maleni otočić velike povijesti

Tek nekoliko minuta vožnje brodicom iz Marine Punat dovoljno je da stignete na jedan od najposebnijih hrvatskih otočića. Košljun, na kojem se nalazi i istoimeni franjevački samostan prostire se na svega nešto više od šest hektara ali njegova povijest, duhovnost i prirodna ljepota daleko nadilaze njegove dimenzije. Gusta šuma crnike gotovo u potpunosti skriva franjevački samostan i crkvu Navještenja Blažene Djevice Marije, stvarajući dojam kao da se ulazi u neki sasvim drugi svijet. Tišina koju remeti tek cvrkut ptica i šum mora razlog je zbog kojeg mnogi Košljun nazivaju oazom mira usred Puntarske drage. No otočić nije zanimljiv samo zbog samostana koji stoljećima čuvaju franjevci. Njegova je priča isprepletena i jednom od najpoznatijih krčkih legendi. Prema predaji, na mjestu današnje Puntarske drage nekoć se nalazilo plodno polje dvojice braće. Jedan od njih bio je slijep, a drugi ga je prilikom podjele uroda godinama varao. Kada je nepravda postala prevelika, nebo je poslalo silno nevrijeme koje je potopilo cijelo polje. Iznad površine mora ostao je samo mali komadić zemlje koji je pripadao poštenom, slijepom bratu. Taj je komadić, kaže legenda, postao današnji Košljun. Ovaj jedinstveni otočić skriva i pravo kulturno blago. Samostan čuva vrijednu etnografsku zbirku, arheološke nalaze, stare rukopise, bogatu knjižnicu s tisućama knjiga te zbirke koje svjedoče o stoljećima života na otoku Krku. Posebno mjesto zauzima glagoljaška baština, po kojoj je Krk nadaleko poznat. Osim povijesti, na otoku osvaja i priroda. Zahvaljujući blagoj klimi i stoljetnoj zaštiti franjevaca, na otočiću raste više od 500 biljnih vrsta, među kojima su brojne mediteranske i rijetke vrste.

Nikola Zoko

Nikola Zoko

Izleti za male i velike!

Boravak na Krku ne završava kupanjem i razgledavanjem povijesnih znamenitosti. Otok posljednjih godina sve više razvija sadržaje koji gostima omogućuju da upoznaju njegovu prirodu, tradiciju i način života, a jedan od takvih izleta, kojeg kombinirajte s jednom od otočkih manifestacija je posebno je zanimljiv obiteljima s djecom. U neposrednoj blizini Punta nalazi se Farm Olivaro, mjesto koje spaja stoljetnu tradiciju uzgoja maslina s iskustvom boravka u prirodi. U maslinicima dobrodošlicu će vam poželjeti životinje, a ljubazni će vas domaćini povesti na hranjenje životinja koje žive na ovom mjestu. Sve je popularniji i aktivni odmor. Krk je posljednjih godina postao jedna od vodećih hrvatskih outdoor destinacija. Brojne biciklističke i pješačke staze vode kroz vinograde, maslinike, šume i uz spektakularne vidikovce s kojih pogled seže prema Cresu, Rabu, Velebitu i kvarnerskom arhipelagu.

Camino Krk - savršen način za doživljaj otoka

Posebno mjesto među aktivnostima zauzima Camino Krk, službena hrvatska Camino ruta koja je do europske mreže hodočasničkih putova sv. Jakova (Camino de Santiago). Ruta duga oko 150 kilometara te podijeljena u sedam etapa koje omogućuju cjelovit doživljaj otoka - prirodne, kulturne i sakralne baštine. Upravo raznolikost otoka od kamenjara i morskih litica do zelenih šuma u unutrašnjosti otoka ono je što hodočasnici najčešće izdvajaju kao najveće iznenađenje. Na relativno malom prostoru izmjenjuju se sasvim različiti pejzaži, zbog čega svaki dan hoda donosi potpuno novo iskustvo. Camino Krk posljednjih godina privlači i sve veći broj gostiju izvan glavne turističke sezone, a ono što možete doživjeti tijekom cijele godine na ovoj ruti to je jedinstvenost ovog otoka.

Na kraju, kako god odlučite provesti vrijeme na Krku - od istraživanja srednjovjekovne baštine, izleta poput onih na otočić Košljun, kušanja vrhunskih maslinovih ulja, čaše vina -posebno žlahtine, kušati janjetinu ali i plodove mora, prošetati dijelom Camina ili jednostavno pronaći svoju skrivenu uvalu daleko od gužve Krk će vam sve to omogućiti. Upravo zato je ovaj otok nekome idealno mjesto za aktivan odmor, drugome nautička baza za istraživanje Kvarnera, trećemu obiteljska destinacija puna sadržaja a mnogima jednostavno mjesto na kojem se na najbolji način rješava stresa i odmara u potpunosti.

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