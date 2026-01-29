403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
UVIJEK SJAJI

Halle Berry briljira: Zavodljivi dekolte i suknja poput disko kugle s biserima i šljokicama

Ana Ivančić
29. siječnja 2026.
Halle Berry briljira: Zavodljivi dekolte i suknja poput disko kugle s biserima i šljokicama
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Slavna glumica privukla je sve poglede kada je došla na premijeru svog novog filma 'Crime 101' u Londonu

Glumica Halle Berry plijenila je poglede upečatljivom metalik kombinacijom na londonskoj premijeri filma "Crime 101", održanoj u srijedu, 28. siječnja. U novom trileru glumi uz zvjezdanu postavu koju čine Chris Hemsworth, Mark Ruffalo i Barry Keoghan.

Halle Berry briljira: Zavodljivi dekolte i suknja poput disko kugle s biserima i šljokicama
Profimedia

Pedesetdevetogodišnja Berry za premijeru je odabrala crni bodi s dubokim dekolteom koji je uparila sa srebrnom suknjom inspiriranom disko kuglom. Cjelokupni izgled upotpunila je visećim srebrnim cvjetnim privjeskom i eklektičnim srebrnim prstenjem. Njezina smeđa kosa do ramena bila je stilizirana u opuštene valove, sa šiškama koje su joj uokvirile lice.

Halle Berry briljira: Zavodljivi dekolte i suknja poput disko kugle s biserima i šljokicama
Profimedia

Napeta priča o pljački i prijevari

Prema sinopsisu dostupnom na IMDb-u, Oscarovka u filmu "Crime 101" glumi Sharon, "razočaranu agenticu osiguranja", čiji se put neočekivano križa s "neuhvatljivim" i poznatim lopovom Davisom (Chris Hemsworth). Njih dvoje prisiljeni su surađivati dok im je za petama uporni detektiv, kojeg glumi Mark Ruffalo. Ovo je ujedno i jedna od najočekivanijih filmskih suradnji godine.

Halle Berry briljira: Zavodljivi dekolte i suknja poput disko kugle s biserima i šljokicama
Profimedia

"Kako se višemilijunska pljačka približava, granica između lovca i lovine počinje se brisati, a sva tri lika prisiljena su suočiti se s cijenom svojih izbora i spoznajom da nema povratka", dodaje se u sažetku radnje. Napetost između likova vidljiva je već u foršpanu filma, gdje Sharon i Davis odmjeravaju jedno drugo.

Halle Berry briljira: Zavodljivi dekolte i suknja poput disko kugle s biserima i šljokicama
Profimedia

Film "Crime 101", čija je radnja smještena u Los Angeles, adaptacija je hvaljene novele Dona Winslowa, a scenarij potpisuje Peter Straughan. Uz spomenute glumce, u filmu se pojavljuju i Barry Keoghan, Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh i Nick Nolte, što jamči izvanrednu glumačku izvedbu. S obzirom na napetu radnju i impresivna glumačka imena, Crime 101" jedan je od najiščekivanijih filmova sezone, a u kina stiže sredinom veljače.

Pročitajte još o:
Halle BerryModa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UVIJEK SJAJI
Halle Berry briljira: Zavodljivi dekolte i suknja poput disko kugle s biserima i šljokicama