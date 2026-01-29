Halle Berry briljira: Zavodljivi dekolte i suknja poput disko kugle s biserima i šljokicama

Slavna glumica privukla je sve poglede kada je došla na premijeru svog novog filma 'Crime 101' u Londonu

Glumica Halle Berry plijenila je poglede upečatljivom metalik kombinacijom na londonskoj premijeri filma "Crime 101", održanoj u srijedu, 28. siječnja. U novom trileru glumi uz zvjezdanu postavu koju čine Chris Hemsworth, Mark Ruffalo i Barry Keoghan.

Pedesetdevetogodišnja Berry za premijeru je odabrala crni bodi s dubokim dekolteom koji je uparila sa srebrnom suknjom inspiriranom disko kuglom. Cjelokupni izgled upotpunila je visećim srebrnim cvjetnim privjeskom i eklektičnim srebrnim prstenjem. Njezina smeđa kosa do ramena bila je stilizirana u opuštene valove, sa šiškama koje su joj uokvirile lice.

Napeta priča o pljački i prijevari

Prema sinopsisu dostupnom na IMDb-u, Oscarovka u filmu "Crime 101" glumi Sharon, "razočaranu agenticu osiguranja", čiji se put neočekivano križa s "neuhvatljivim" i poznatim lopovom Davisom (Chris Hemsworth). Njih dvoje prisiljeni su surađivati dok im je za petama uporni detektiv, kojeg glumi Mark Ruffalo. Ovo je ujedno i jedna od najočekivanijih filmskih suradnji godine.

"Kako se višemilijunska pljačka približava, granica između lovca i lovine počinje se brisati, a sva tri lika prisiljena su suočiti se s cijenom svojih izbora i spoznajom da nema povratka", dodaje se u sažetku radnje. Napetost između likova vidljiva je već u foršpanu filma, gdje Sharon i Davis odmjeravaju jedno drugo.

Film "Crime 101", čija je radnja smještena u Los Angeles, adaptacija je hvaljene novele Dona Winslowa, a scenarij potpisuje Peter Straughan. Uz spomenute glumce, u filmu se pojavljuju i Barry Keoghan, Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh i Nick Nolte, što jamči izvanrednu glumačku izvedbu. S obzirom na napetu radnju i impresivna glumačka imena, Crime 101" jedan je od najiščekivanijih filmova sezone, a u kina stiže sredinom veljače.