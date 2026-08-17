Cijela regija sluša njezine savjete, a sada stiže i prva knjiga Barbare Udovičić

Gotovo milijardu pregleda i jedna knjiga: Barbara Udovičić svoju publiku vodi korak dalje. Bez toksične pozitive i uljepšavanja ovo je knjiga kakvu nitko nije očekivao

Cijela regija sluša njezine savjete, a sada ih prvi put donosi i između korica. „Bedra puna riže“, književni prvijenac Barbare Udovičić, dostupan je u prednarudžbi, bez ružičastih naočala, toksične pozitive i recepata za savršen život. Gotovo milijardu pregleda na društvenim mrežama, publika diljem regije i teme koje svakodnevno pokreću tisuće komentara. Barbara Udovičić posljednjih je mjeseci postala jedno od prepoznatljivijih lica regionalnog digitalnog prostora, a njezina promišljanja o odnosima, životnim odlukama, ljubavi, gubicima i osobnom rastu pronašla su put do publike različitih generacija.

Sada prvi put izlazi iz formata kratkog videa i svoje misli prenosi između korica. Njezin književni prvijenac „Bedra puna riže“ dostupan je u prednarudžbi, a već samim naslovom daje naslutiti da ovo neće biti još jedna knjiga koja obećava nekoliko jednostavnih koraka do sretnijeg života. Naprotiv, ovo je knjiga bez ružičastih naočala. „Bedra puna riže“ ne pokušava život učiniti ljepšim nego što jest. Nema ružičastih naočala, nema toksične pozitive i nema uvjeravanja da će sve biti dobro samo ako dovoljno snažno vjerujemo u to. Barbara čitatelja uvodi u svijet surove realnosti i crno-bijelih istina, otvarajući male, svakodnevne teme o kojima često ne želimo govoriti, iako upravo one nerijetko određuju naše odnose, odluke i način na koji živimo.

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Zašto ostajemo kada znamo da bismo trebali otići? Zašto branimo odluke koje nas čine nesretnima? Koliko nas košta nada? Što sve nazivamo ljubavlju? I koliko dugo možemo živjeti prema karti svijeta koji više ne postoji? Umjesto gotovih odgovora, „Bedra puna riže“ donose pitanja. Ponekad neugodna, ponekad bolna, a ponekad upravo ona koja su nam bila potrebna. Jer osobna transformacija rijetko počinje velikim životnim rezovima. Češće počinje malim odlukama koje donosimo svakoga dana.

Zrno po zrno

Upravo je riža jedna od središnjih metafora knjige. Čista bijela riža neutralnog je okusa, no dodamo li joj začine, postaje bogatija. Jedno zrno djeluje gotovo beznačajno, ali zrno po zrno na kraju ispuni cijelu zdjelu. Jednako je i s našim životima.Male odluke, odnosi koje biramo, granice koje postavljamo ili ne postavljamo, navike koje ponavljamo i stvari preko kojih prelazimo na kraju se zbrajaju. Ono što nam se danas čini nevažnim sutra može postati život koji živimo.

Knjiga zato govori o osobnom rastu bez njegove uljepšane Instagram verzije. O rastu koji traži disciplinu i upornost, ali ponekad i spremnost da zaprljamo ruke prolazeći kroz vlastito blato. Vizualno i sadržajno čitatelja vodi kroz kontrast dominantne i snažne crne te nemilosrdnog svjetla bijele boje. Između njih nema sigurnih sivih zona – postoji put iz tame prema jasnoći.

Po struci profesorica psihologije i magistrica ekonomije, po profesiji novinarka, televizijska urednica i voditeljica, Barbara je gotovo trideset godina radila u medijima, vodila televizijske emisije, uređivala, intervjuirala, organizirala poslovne događaje i živjela od riječi. A onda je život neke stvari odlučio urediti sam. Posljednjih mjeseci Barbara je isti način razmišljanja prenijela na društvene mreže i dogodio se neočekivani digitalni fenomen. Njezini videi i sadržaji prikupili su gotovo milijardu pregleda, a publika iz cijele regije svakodnevno sluša, komentira i dijeli njezina razmišljanja. Paradoksalno, što ju je više ljudi počelo slušati, to je manje željela nastupati iz pozicije osobe koja ima odgovor na sve.

Više je zanimaju prava pitanja. Ona koja možda malo pokvare dan. Koja ostanu negdje u glavi. Koja se vrate tri dana poslije dok vozimo automobil, stojimo pod tušem ili ponovno napravimo upravo ono za što smo sebi obećali da više nećemo. „Bedra puna riže“ produžetak su upravo takvog razgovora, samo bez ograničenja trajanja jednog videa i bez potrebe da se kompleksan život svede na nekoliko sekundi sadržaja. Srećom.

Jer nakon gotovo trideset godina postavljanja pitanja čini joj se da su ljudi koji imaju odgovor na sve ipak mnogo manje zanimljivi od onih koji su pronašli pravo pitanje. A upravo takva pitanja čekaju čitatelje u njezinoj prvoj knjizi. Od svake prodane knjige „Bedra puna riže“ izdvaja se 1 Euro u fond “Bertino zrno”. Prikupljeni iznos bit će doniran provjerenim udrugama i skloništima za napuštene životinje diljem regije.

„Bedra puna riže“ dostupna je u prednarudžbi na https://barbara.hr/