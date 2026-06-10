dm okupio vodeće beauty brendove i predstavio trendove za nadolazeću sezonu

U utorak 9. lipnja dm je na tradicionalnom beauty druženju okupio poznate goste i influencere te predstavio najnovije trendove i proizvode za nadolazeće ljetne dane

Šesti dm beauty break, održan pod motom „Find Your Beauty“, pokazao je da je ljepota prostor istraživanja, izražavanja i otkrivanja, a svoju ulogu na tom putu dm vidi u pružanju podrške ponudom proizvoda, stručnim savjetima i inspirativnim beauty iskustvima.

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Ovogodišnje izdanje dm beauty breaka, inspirirano pariškim šikom, goste je provelo malim beauty gradom nadahnutim pariškim ulicama koje su pozivale na istraživanje, druženje, i otkrivanje svijeta ljepote. Atmosferu pariške elegancije i otmjenosti upotpunila je Nera Stipičević izvedbom francuskih šansona.

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„Za nas je dm beauty break puno više od predstavljanja noviteta, to je prilika da sa svojim partnerima inspiriramo što veći broj ljudi da istraže neograničen prostor ljepote i pronađu ono što ih čini posebnima. Već 30 godina dm je partner svojim kupcima u svakodnevnoj brizi o sebi i pronalaženju proizvoda koji odgovaraju njihovim potrebama, a na dm beauty breaku još smo jednom pokazali da ljepota nema jedinstvenu definiciju te da svatko može pronaći ono što budi ljepotu i samopouzdanje“, istaknuo je Ivan Horvat, voditelj marketinga i OCR-a dm-a za regiju Adria.

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Bojana Gregorić Vejzović, Ecija Ojdanić, Renata Sopek i brojni drugi gosti uživali su u istraživanju trendova i noviteta, uključujući make-up proizvode te proizvode za njegu lica, kose i tijela te su sudjelovali u brojnim radionicama i aktivacijama koje su ih potaknule na otkrivanje vlastite ljepote. Uz proizvode omiljenih dm marki Balea, alverde, trend !t up i SUNDANCE, upoznali su i proizvode brojnih dm-ovih partnera među kojima su se istaknuli make-up proizvodi brenda Art Deco.

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Posebnu pažnju privukli su noviteti, odnedavno dostupni u dm online shopu i dm trgovinama diljem Hrvatske. NYX Professional Makeup predstavio je proizvode inspirirane kreativnom energijom Los Angelesa, dok je jedan od najpopularnijih hrvatskih kozmetičkih brendova Olival predstavio novu kolekciju za njegu kože Centella. U području njege kože predstavljeni su i proizvodi brenda nerds. koji imaju jasno definiranu funkciju i zauzimaju minimalistički pristup njezi, a novitete u ponudi predstavio je i brend japanske kozmetike Yoskine, specijaliziran za anti-age njegu.

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U godini u kojoj dm obilježava 30 godina poslovanja u Hrvatskoj, dm beauty break još je jednom pokazao da ljepota nije univerzalna, već je prostor istraživanja i otkrivanja. Inspirativnim iskustvima, najnovijim proizvodima i povezivanjem stručnjaka, partnera i ljubitelja ljepote, dm nastavlja poticati kupce da otkriju ono što ih čini jedinstvenima i otkriju svoju definiciju ljepote.

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