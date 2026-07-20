Od Hollywooda do Bijele kuće: Slavni i poznati na finalu Svjetskog prvenstva

Finale Svjetskog prvenstva 2026. između Argentine i Španjolske nije bilo samo sportski spektakl, već i najveće okupljalište slavnih na svijetu. Stadion MetLife u New Jerseyju pretvorio se u crveni tepih na kojem su se susrele najveće zvijezde iz svijeta filma, glazbe, sporta i politike, kako bi svjedočile napetoj utakmici i pobjedi Španjolske.

Ljubav u VIP loži

U centru pažnje medija našli su se brojni slavni parovi koji nisu skrivali emocije. Reality zvijezda i poduzetnica Kylie Jenner te glumac Timothée Chalamet pratili su utakmicu iz privatne lože, gdje su, kako prenose američki mediji, izmjenjivali poljupce i nježnosti. Par, poznat po strastvenom praćenju sportskih događaja, tako je nastavio svoj niz pojavljivanja na najvećim pozornicama. Jenner je za ovu priliku odabrala elegantnu crnu kombinaciju s V-izrezom, dok je Chalamet nosio ležernu plavu majicu s bijelim i crvenim prugama. Ništa manje pažnje nisu privukle ni glazbene ikone Rihanna i A$AP Rocky, koji su u svom stilu uživali u utakmici, kao ni pjevačica Dua Lipa sa suprugom, glumcem Callumom Turnerom. Lipa, čija je pjesma bila jedna od himni prvenstva, potvrdila je svoju strast prema nogometu, nakon što je ranije odbila nastupiti u Kataru iz principijelnih razloga.

Glumačka i sportska elita na tribinama

Popis gostiju bio je uistinu impresivan. Tribinama su prodefilirale holivudske legende poput Toma Cruisea, Matta Damona sa suprugom Lucianom, Richarda Gerea, Javiera Bardema i Jona Hamma. Glazbenu scenu predstavljali su Beyoncé i Jay-Z, a viđeni su i komičar Kevin Hart te glumci Gabrielle Union i Dwyane Wade. Sportski svijet predstavljao je tko je tko iz sadašnjosti i prošlosti; od nogometnih ikona poput Davida Beckhama, brazilskog Ronalda, Xavija i Ikera Casillasa, do NBA zvijezda kao što su Victor Wembanyama i Karl-Anthony Towns. Posebno veseli vidjeti i hrvatsku nogometnu legendu, Davora Šukera, koji nije propustio ovaj povijesni spektakl. Prisutan je bio i američki predsjednik Donald Trump, a među uzvanicima su se našli i youtuber MrBeast te manekenka Winnie Harlow. Pobjeda Španjolske ostat će zapisana u sportskim analima, no finale će se pamtiti i kao događaj koji je na jednom mjestu okupio nevjerojatnu koncentraciju globalnih zvijezda, pretvarajući sportsku arenu u epicentar svjetskog glamura i moći.