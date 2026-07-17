H&M zatvara 170 trgovina diljem svijeta: U Hrvatskoj ih je 19, evo što će biti s njima

Švedski modni brend zatvara trgovine diljem svijeta te otpušta stotine radnike. Evo što stoji iza toga

Švedski modni div H&M prolazi kroz duboku transformaciju čija je najočitija posljedica zatvaranje stotina fizičkih trgovina. Ova vijest mnoge je zabrinula jer zvuči kao znak krize, no kompanija tvrdi kako je samo riječ o promišljenom zaokretu prema novom modelu poslovanja. Potaknut je promjenama u navikama kupaca i žestokom konkurencijom online divova koji nameću novi tempo niskim cijenama i brzom izmjenom kolekcija.

U posljednjih godinu dana, do kraja svibnja 2026., H&M je zatvorio 128 trgovina, smanjivši globalnu mrežu na 4.038 lokacija. Taj je trend dio višegodišnjeg restrukturiranja. Najdrastičniji primjer je Španjolska, gdje se zatvara 28 trgovina uz otpuštanje 590 radnika, što su sindikati ocijenili "preagresivnom" mjerom. No, financije nude drugu sliku. Dok su prihodi ostali nepromijenjeni, operativna dobit je porasla, potaknuta boljim maržama i kontrolom troškova. Tvrtka svjesno žrtvuje dio prodaje radi jačanja profitabilnosti.

Manje zaliha i više podataka

Na čelu transformacije je novi izvršni direktor Daniel Ervér, koji cilja na operativnu maržu od deset posto. Ključni alat je smanjenje zaliha, koje su pale za deset posto. Ta "disciplina", kako je opisuju analitičari, donosi bolje marže, no Ervér priznaje da je ponegdje dovela do manjka robe. Zato na scenu stupa "preciznost": H&M ulaže u digitalnu infrastrukturu i umjetnu inteligenciju za bolje predviđanje trendova i optimizaciju zaliha. Cilj je, kaže Ervér, "približiti se kupcima i ubrzati donošenje odluka". To uključuje i promjenu organizacije te smanjenje hijerarhije kako bi lokalni timovi mogli brže djelovati.

Luka Antunac/PIXSELL

H&M trgovine u Hrvatskoj

Iako se mreža smanjuje, slika nije ista u svim dijelovima svijeta. Najveći udarac osjetila je Zapadna Europa, s padom prodaje od tri posto zbog slabljenja povjerenja potrošača u Njemačkoj i Britaniji. Nasuprot tome, mediteranske zemlje Južne Europe pokazale su otpornost s rastom od pet posto. Dok zatvara lokacije na zrelim tržištima, H&M se širi na nova. Planira se otvaranje oko 90 trgovina, s naglaskom na Latinsku Ameriku (Brazil, Paragvaj, Argentina), ali i Maltu i Azerbajdžan. Za hrvatske kupce najvažnija je vijest da, prema dostupnim informacijama, 19 H&M-ovih trgovina u Hrvatskoj nastavlja s radom i nisu obuhvaćene planom zatvaranja, piše Slobodna Dalmacija.

Transformacija H&M-a odražava širi trend u maloprodaji. Fizička trgovina nije mrtva, ali njezina se uloga mijenja. Postaje prostor za iskustvo i jačanje brenda, dok transakcije sele online, gdje sada čine više od 30 posto prihoda. Budućnost leži u hibridnom modelu: manji broj odabranih lokacija u sinergiji s moćnom digitalnom platformom.

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