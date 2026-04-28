George Clooney osvojio nagradu, ali Amal ukrala show: U haljini boje fuksije istaknula svoj adut

George i Amal Clooney pojavili su se na crvenom tepihu u New Yorku na večeri koja će ostati zapamćena ne samo po nagradi koju je dobila glumačka legenda, već i po trenutku u kojem je njegova supruga još jednom potvrdila zašto nosi titulu modne ikone

Holivudska ikona George Clooney i njegova supruga, cijenjena odvjetnica za ljudska prava Amal Clooney, ponovno su potvrdili status jednog od najelegantnijih parova na svjetskoj sceni. Pojavili su se na 51. dodjeli Chaplinove nagrade u njujorškom Lincoln Centru, gdje je slavni glumac primio priznanje za svoj izniman doprinos filmskoj industriji. Iako je večer bila posvećena njemu, Amal je svojim modnim odabirom ukrala svu pozornost.

Odvažna modna izjava koja je zasjenila sve prisutne

Dok je George, koji će 6. svibnja proslaviti 65. rođendan, izgledao besprijekorno u klasičnom crnom smokingu s leptir-mašnom, njegova četrdesetosmogodišnja supruga odlučila se za puno hrabriju kombinaciju. Sve su oči bile uprte u njezinu upečatljivu kreaciju: avangardnu mikro minihaljinu modne kuće Balenciaga u vibrantnoj boji fuksije.

Haljina je imala kroj spuštenih ramena i dramatične, voluminozne rukave, dok je asimetričan porub s kratkim šlepom istaknuo njezine duge i vretenaste noge. Odvažan kroj dodatno je naglašen plaštom koji je elegantno padao preko ruku, dajući cijeloj kombinaciji dozu holivudskog glamura. Izgled je zaokružila metalik zlatnim cipelama s visokom potpeticom, odgovarajućom torbicom i luksuznim Cartierovim nakitom, uključujući prepoznatljive naušnice s motivom pantere. Kosa joj je bila podignuta u elegantnu, pomalo opuštenu punđu s nekoliko pramenova koji su joj nježno uokvirivali lice.

Večer u New Yorku tako nije bila samo slavlje filmske karijere Georgea Clooneyja, već i još jedan dokaz besprijekornog stila i karizme ovog slavnog para koji gdje god se pojavi ne prolazi nezapaženo.