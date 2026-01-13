Od Vintage Diora do crvene Balmain haljine sa Zlatnih globusa: Najbolja izdanja savršene Amal Clooney

Nakon deset godina izbivanja, Amal Clooney se konačno vratila na Zlatne globuse i to s modnom izjavom koja je oduševila sve prisutne. Posljednji put kada je kročila na crveni tepih Globesa, njezina Dior haute couture haljina i bijele duge rukavice izazvale su pravu malu buru na internetu. Kritičari blogosfere i jutarnjih emisija nisu odobrili ovaj old-school odabir, koji je više podsjećao na haljinu za maturalnu zabavu.

Iako se međunarodna pravnica za ljudska prava i 'gospođa George Clooney' vjerojatno ne obazire previše na online komentare s crvenog tepiha, možda je upravo taj trenutak razlog njezine desetogodišnje odsutnosti.

Na svom povratku Amal je zablistala u pripijenoj, nabranoj crvenoj Balmain haljini, iz haute couture kolekcije iz jeseni 1957. godine, koja savršeno odražava bombshell stil koji je tijekom posljednjeg desetljeća usavršila. Tu je bila kako bi podržala supruga, nominiranog za najbolju mušku ulogu u filmu 'Jay Kelly', a svoj look upotpunila je dijamantnim naušnicama, odgovarajućom narukvicom i elegantnom kutijastom torbicom u istoj upečatljivoj crvenoj boji. I što je najvažnije – ni traga spornim rukavicama. Iako je njen suprug, dvostruki dobitnik Oscara, veteran sezona nagrada, Amal je vrlo selektivna oko ceremonija koje posjećuje. Nikada ga nije pratila na dodjeli Oscara, ali se obično može nagovoriti na posjet Cannesu (prošlog ljeta pojavila se na festivalu u Dior haljini iz Galliano ere), a uvijek će napraviti mjesta u rasporedu za Albies – godišnju gala večer koju je osnovala 'Clooney Foundation for Justice', 2022. godine.

Kako bismo obilježili njezin povratak, prisjetili smo se i nekih od njezinih najikoničnijih modnih trenutaka, koje možete pogledati u galeriji. Amal Clooney neprestano dokazuje da je njezin stil jednako upečatljiv i promišljen kao i njezin profesionalni rad, a njezin nastup na Globesima to je još jednom potvrdio.