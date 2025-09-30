Amal Clooney ukrala show u cvjetnoj mini haljini na premijeri film u New Yorku

Poznati par je nježno pozirao fotografima, grleći se i držeći se za ruke, odišući šarmom i privrženošću koje obožavatelji vole

Amal i George Clooney pojavili su se na crvenom tepihu na premijeri filma Jay Kelly tijekom 63. New York Film Festivala i opet nije iznenađenje da su sve ostavili bez daha. 47-godišnja Amal istaknula je svoju ljepotu u grimizno baršunastoj mini haljini bez naramenica. Na haljini su se istaknuli upečatljivi 3D cvjetovi u crvenoj i žutoj boji. Uz prekrasnu haljinu kombinirala je s prozirne salonke sa zlatnim detaljima i baršunastom clutch torbicu.

Profimedia

Ugledna odvjetnica cijeli look upotpunila je mekim valovima koji su se spuštali preko jednog ramena, zlatnim naušnicama i jednostavnom šminkom. Uz nju je suprug George Clooney izgledao poletno u tamnoplavom odijelu sa svijetloplavom košuljom, uvijek vjeran eleganciji i nenametljivom izgledu. Njegov klasični ansambl potpuno je dopustio Amal da zasja u baršunastoj haljini s potpisom modne kuće Oscar de la Rente.

Profimedia