Fenomen Crocsica: Estetski zločin ili najudobnija obuća na svijetu?
Priča o Crocsicama započinje 2002. godine, kada su tri prijatelja iz Colorada - Scott Seamans, Lyndon Hanson i George Boedecker Jr. - osmislili obuću namijenjenu jedrenju. Njihov prvi model, nazvan "The Beach", predstavljen je na sajmu nautike u Fort Lauderdaleu i svih dvjesto proizvedenih pari odmah je rasprodano. Tajna je bila u revolucionarnom materijalu nazvanom Croslite, patentiranoj pjenastoj smoli koja nije ni plastika, ni guma. Materijal je bio lagan, otporan na neugodne mirise, a pod utjecajem tjelesne topline prilagođavao se obliku stopala, pružajući nevjerojatnu udobnost.
Ubrzo su ih zbog praktičnosti i udobnosti prigrlili profesionalci koji provode sate na nogama, poput kuhara, vrtlara i zdravstvenih radnika. Tvrtka je doživjela strelovit uspon i 2006. godine izašla na burzu, prikupivši više od 200 milijuna dolara. No, baš kad se činilo da su na vrhuncu, uslijedila je globalna financijska kriza 2008. godine. Prodaja je drastično pala, a tvrtka se našla na rubu bankrota. Vrhunac negativne percepcije dogodio se 2010. godine, kada ih je časopis TIME uvrstio na svoj popis "50 najgorih izuma".
Renesansa ružnog i pandemijski boom
Preokret se počeo događati ondje gdje se najmanje očekivalo - u svijetu visoke mode. Godine 2016. dizajner Christopher Kane na Tjednu mode u Londonu poslao je modele na pistu u Crocsicama ukrašenim kristalima. Godinu kasnije, modna kuća Balenciaga šokirala je svijet predstavivši svoju verziju s platformom od deset centimetara. "Ružna" obuća odjednom je postala ironično kul.
Ovaj novi imidž zacementirale su brojne suradnje s glazbenicima poput Post Malonea, Justina Biebera i Bad Bunnyja, čije su limitirane kolekcije rasprodane u nekoliko minuta. Mlađe generacije, posebno Generacija Z, prihvatile su Crocsice kao simbol autentičnosti i odbacivanja tradicionalnih modnih normi.
Konačni udarac koji ih je vratio na tron dogodio se tijekom pandemije bolesti COVID-19. Zatvoreni u svojim domovima, ljudi su udobnost stavili ispred svega, a Crocsice su postale savršena obuća za rad od kuće i brze odlaske u trgovinu. Prodaja je eksplodirala, a do 2022. godine postale su najprodavaniji komad obuće na Amazonu.
Zašto ih volimo ili mrzimo?
Glavni adut 'tima Crocs' je neosporna udobnost. Njihova prostranost omogućuje stopalima da "dišu", dok materijal pruža mekoću i potporu. Uz to su iznimno praktične: lako se čiste, brzo suše i jednostavno navlače. Ključan element njihove privlačnosti postala je i personalizacija. Uvođenjem Jibbitz ukrasa, malenih bedževa koji se umeću u prepoznatljive rupe, Crocsice su postale platno za izražavanje osobnosti.
S druge strane, 'tim anti-Crocs' kao glavni argument navodi njihov dizajn. Kritičari ih nazivaju "plastičnim kopitima" i estetskom uvredom, a na društvenim mrežama i danas postoje grupe posvećene ismijavanju ove obuće. Pojedini stručnjaci također upozoravaju da, unatoč udobnosti, klasični model ne pruža dovoljnu potporu peti i luku stopala za cjelodnevno nošenje.
Budućnost je i dalje rupičasta
Bilo kako bilo, Crocs ne planira usporiti, a kamoli nestati. Brend nastavlja pomicati granice suradnjama s imenima poput Jean Paul Gaultiera i Simone Rocha, koja modele ukrašava biserima. Istovremeno se razvijaju i novi, futuristički oblici poput modela Echo Wave i Pollex Clog, koje je dizajnirao Salehe Bembury inspiriran otiskom prsta. Najavljene kolekcije, poput ženstvenih balerinki s vrpcama u suradnji s brendom LoveShackFancy, pokazuju da se Crocsice neprestano transformiraju.
Crocsice su odavno prestale biti samo obuća. Postale su kulturni simbol koji slavi udobnost, individualnost i hrabrost da se bude drugačiji. Voljeli ih ili mrzili, jedno je sigurno: uspjele su ono što rijetkim komadima polazi za rukom - ostati relevantne i natjerati cijeli svijet da priča o njima.