Kad je još prehladno za balerinke: Ovo su cipele koje biramo u prijelaznom periodu

Rani proljetni dani uvijek donose istu dilemu – što nositi kada je još uvijek prehladno za laganu obuću, a zimski modeli više ne dolaze u obzir. Upravo su kratke gležnjače i visoke cipele savršeno rješenje za ovo prijelazno razdoblje

Prijelazno razdoblje između zime i proljeća uvijek zna biti izazovno kad je u pitanju biranje svakodnevnih kombinacija. Svakog se jutra borim s malim modnim dilemama – kako se odjenuti slojevito, a pritom zadržati chic izgled. Dok su jutra još uvijek prohladna, a temperature tijekom dana variraju, izbor obuće postaje ključan. Upravo zato kratke gležnjače i visoke cipele ponovno dolaze u fokus kao najpraktičniji izbor za rane proljetne dane.

U ovom razdoblju godine, kada je još uvijek prerano za balerinke i mokasinke, poluvisoke cipele i niske gležnjače nude idealnu ravnotežu između topline i prozračnosti. Njihova svestranost čini ih nezaobilaznim dijelom garderobe, a zahvaljujući bezvremenskom dizajnu, riječ je o modelima koji nadilaze sezonske trendove i ostaju relevantni godinama. Klasične siluete od kože ili brušene kože, u neutralnim tonovima poput crne, smeđe ili bež, lako se uklapaju u svaki stil i priliku.

Kada je riječ o stiliziranju, gležnjače i visoke cipele savršeno se slažu s trapericama ravnog ili blago šireg kroja, koje lagano padaju preko ruba cipele, stvarajući opušten, ali promišljen dojam. Odlično funkcioniraju i uz midi suknje ili haljine, gdje stvaraju zanimljiv kontrast između ženstvenih silueta i robusnije obuće. Za poslovne kombinacije, klasične kožne cipele s niskom potpeticom mogu se nositi uz hlače na crtu ili strukturirane odijela, dodajući outfitu dozu elegancije bez pretjerane formalnosti.

Osim estetike, važan faktor njihove popularnosti je i udobnost. Stabilan potplat, zatvoren dizajn i kvalitetni materijali čine ih pouzdanim izborom za svakodnevne obaveze, bez obzira na promjenjive vremenske uvjete. Upravo ta kombinacija funkcionalnosti i stila čini ih jednim od onih komada u koje se isplati investirati.

Kratke gležnjače i visoke cipele predstavljaju temelj proljetne garderobe koji se iz sezone u sezonu potvrđuje kao nepogrešiv izbor. Bez obzira na trendove, riječ je o klasicima koji se uvijek vraćaju u fokus, prilagođavajući se suvremenim stilskim interpretacijama.

U nastavku donosimo favorite iz high street ponude koji će se lako uklopiti u svaki ormar i poslužiti kao pouzdani par obuće za prijelazne dane.

Zara - 69,95 €

Zara - 59,95 €

Zara - 49,95 €

Arket - 259 €

COS - 149 €

COS - 195 €

COS - 119 €

COS - 149 €

H&M - 27,99 €

H&M - 39,99 €

Massimo Dutti - 119 €