Najukusniji način da iskoristite tikvice: Rolada sa šunkom i topljenim sirom

Bilo da je pripremate za obiteljski ručak, druženje s prijateljima ili kao ukusan obrok za ponijeti, ova rolada s tikvicama siguran je put do gastronomskog užitka. Njezina jednostavnost i svestranost čine je jelom kojem ćete se rado vraćati tijekom cijele sezone tikvica

Kada ljetna žega traži laganije obroke, a vrt ili tržnica obiluju svježim tikvicama, nameće se potreba za receptima koji su istovremeno osvježavajući, zasitni i ne zahtijevaju sate provedene uz štednjak. Jedno od takvih jela, koje svojim izgledom može parirati svečanim predjelima, a jednostavnošću pripreme spada u brza rješenja za ručak ili večeru, svakako je slana rolada od tikvica. Sočna kora od tikvica, kremasti nadjev od sira i bogatstvo okusa kvalitetne šunke čine kombinaciju koja rijetko koga ostavlja ravnodušnim. Iako se može činiti kompliciranom, tajna njezina uspjeha leži u jednom ključnom koraku koji osigurava savršenu teksturu i izgled.

Tajna sočne, a kompaktne kore

Osnova svake dobre rolade je kora koja je dovoljno mekana da se može savijati, ali i dovoljno čvrsta da zadrži nadjev bez pucanja. Kod pripreme s tikvicama, koje su poznate po visokom udjelu vode, najveći je izazov izbjeći gnjecavu teksturu. Ključ uspjeha krije se u temeljitoj pripremi povrća. Nakon što tikvice naribate, obavezno ih dobro posolite i ostavite desetak minuta da puste višak tekućine. Zatim slijedi najvažniji dio: tikvice je potrebno snažno ocijediti, najbolje rukama ili pomoću čiste kuhinjske krpe. Time se uklanja višak vode koji bi koru učinio vodenastom i teškom za rolanje. Tek tada se ocijeđena masa spaja s jajima, koja služe kao vezivo, i malom količinom brašna ili ribanog parmezana koji će dati strukturu i dodatan okus. Rezultat je podatna, zlatnopečena kora idealna za savijanje.

Potrebni sastojci za roladu

Priprema ove rolade ne zahtijeva egzotične sastojke, a većinu vjerojatno već imate u svom hladnjaku. Količine su prilagođene za standardni veliki lim za pečenje.

Za koru:

dvije do tri srednje velike tikvice (oko 600-700 g)

četiri jaja

četiri žlice oštrog brašna

jedan prašak za pecivo

50 g naribanog parmezana (po želji)

sol i svježe mljeveni papar po ukusu

Za nadjev:

200 g krem sira ili sirnog namaza

dvije do tri žlice kiselog vrhnja (po želji, za kremastiju teksturu)

200 g tanko narezane šunke po izboru (preporučuje se šunka u ovitku ili prešana šunka)

150 g topljivog sira u listićima (gauda, edamer, tilzit)

Postupak korak po korak

Jednom kada ste svladali pripremu kore, ostatak postupka je iznimno jednostavan i brz. Pratite korake kako biste osigurali savršen rezultat.

1. Prvo, zagrijte pećnicu na 190 stupnjeva Celzijevih. Veliki lim za pečenje obložite papirom za pečenje. Oprane tikvice naribajte, posolite i ostavite da odstoje.

2. Nakon deset minuta, dobro ih ocijedite. U zasebnoj posudi pjenasto umutite jaja, dodajte im sol i papar.

3. Postupno umiješajte brašno pomiješano s praškom za pecivo i na kraju dodajte ocijeđene tikvice i parmezan. Sve dobro sjedinite u homogenu smjesu.

4. Smjesu ravnomjerno rasporedite po pripremljenom limu za pečenje, pazeći da debljina bude podjednaka na svim dijelovima. Pecite u zagrijanoj pećnici otprilike 20 do 25 minuta, odnosno dok kora ne dobije lijepu zlatnožutu boju i ne postane čvrsta na dodir.

5. Pečenu koru izvadite iz pećnice i, dok je još topla, zajedno s papirom za pečenje je pažljivo zarolajte. Umotajte je u čistu kuhinjsku krpu i ostavite da se tako ohladi. Ovaj korak osigurava da kora zadrži elastičnost i da kasnije ne puca prilikom punjenja.

6. Za nadjev, pomiješajte krem sir i kiselo vrhnje dok ne dobijete glatku smjesu.

7. Ohlađenu koru pažljivo odmotajte i uklonite papir za pečenje. Premažite je pripremljenim sirnim namazom, pa preko njega ravnomjerno rasporedite listiće šunke, a zatim i listiće sira.

8. Sada pažljivo i čvrsto zarolajte koru u roladu.

Savjeti za posluživanje i varijacije

Gotovu roladu omotajte prozirnom folijom i stavite u hladnjak na najmanje sat vremena, a idealno i duže, kako bi se okusi proželi, a rolada stisnula. Hlađenje je ključno kako biste je kasnije mogli lako i uredno narezati na šnite. Poslužite je hladnu kao elegantno predjelo ili kao dio švedskog stola. Odlično se slaže sa svježom salatom kao lagani ljetni ručak. Ako preferirate toplu verziju, prije posluživanja je možete kratko zapeći u pećnici, tek toliko da se sir u sredini otopi.

Ovaj recept je odlična baza za eksperimentiranje. Umjesto šunke možete koristiti pršut ili tanko narezanu pureću salamu, a za vegetarijansku varijantu isprobajte nadjev od pirjanih gljiva ili grilanog povrća. U sirni namaz možete dodati i svježe začinsko bilje poput kopra, peršina ili bosiljka za dodatnu svježinu i aromu.