Emma Stone: Nebeska kreacija čija je izrada trajala više od 600 sati

Dodjela Oscara oduvijek je bila više od same filmske svečanosti; ona je i najprestižnija modna pista na svijetu, gdje se svaka kreacija pomno analizira, hvali ili kritizira. No, na 98. dodjeli nagrada Akademije, jedna je haljina postala tema za sebe, remek-djelo koje je utjelovilo spoj glamura, umjetnosti i nevjerojatne posvećenosti detaljima. Riječ je o kreaciji koju je nosila Emma Stone, glumica koja je te večeri bila u centru pozornosti ne samo zbog nominacije, već i zbog modnog odabira koji će se dugo pamtiti.

Njezina pojava na crvenom tepihu Dolby Theatrea bila je trenutak čiste elegancije. U eteričnoj haljini modne kuće Louis Vuitton, čija je dugogodišnja ambasadorica, Stone je izgledala poput moderne vizije holivudskog glamura, a priča iza njezine izrade jednako je fascinantna kao i sam izgled.

Nebeska kreacija s potpisom Louisa Vuittona

Haljina koja je oduzela dah modnim kritičarima i publici zahtijevala je više od 600 sati predanog ručnog rada u pariškom ateljeu. Svaki centimetar srebrno-bijele tkanine bio je prekriven tisućama sitnih šljokica i zamršeno postavljenih perlica, stvarajući dojam nebeskog sjaja koji se suptilno mijenjao pod svjetlima reflektora. Kreacija, za koju je bila zadužena njezina dugogodišnja stilistica Petra Flannery, savršeno je balansirala između odvažnosti i suptilnosti.

Dizajn je bio naizgled jednostavan, ali zapravo vrlo promišljen. Riječ je o "sheath" silueti koja je pratila liniju tijela, s elegantnim četvrtastim izrezom i delikatnim, jedva primjetnim rukavima. Ipak, ključni element bio je dramatičan izrez na leđima koji je haljini dao dozu modernosti i seksepila, a da pritom nije narušio njezinu sofisticiranost. Modni znalci opisali su ovaj stil kao spoj "glamuroznog minimalizma" i svojevrsne moderne Jane Austen estetike, što potvrđuje sposobnost Emme Stone da nosi kreacije koje su istovremeno i klasične i suvremene.

Detalji koji čine razliku

Kako bi remek-djelo Louisa Vuittona došlo do punog izražaja, ostatak izgleda bio je besprijekorno stiliziran. Glumica je nosila elegantnu bob frizuru, s kestenjastim uvojcima stiliziranim uz lice, što je rezultat postupnog rasta kose nakon što ju je obrijala za ulogu u filmu "Bugonia". Šminka je bila prozračna i sjajna, s naglaskom na srebrnom sjenilu koje je pratilo ton haljine i usnama u nježnoj boji breskve.

Nakit je bio diskretan, ali luksuzan. Odabir je pao na komade brenda Repossi, uključujući dijamantne naušnice i prstenje koji su suptilno nadopunili blještavilo haljine, a da je nisu zasjenili. Svaki detalj bio je pažljivo odabran kako bi cjelokupni dojam bio zaokružen i harmoničan.

Noć za pamćenje i ispisivanje povijesti

Osim što je dominirala crvenim tepihom, za Emmu Stone je ovo bila večer velikih očekivanja. Bila je nominirana u dvije kategorije: za najbolju glumicu za ulogu u znanstveno-fantastičnom trileru "Bugonia", što je njezina četvrta suradnja s redateljem Yorgosom Lanthimosom, te kao producentica u kategoriji najboljeg filma. Ovim nominacijama ispisala je povijest, postavši sa samo 37 godina najmlađa žena sa sedam nominacija za Oscara, čime je nadmašila rekord koji je prethodno držala Meryl Streep.

Potencijalna treća pobjeda u kategoriji najbolje glumice stavila bi je u ekskluzivno društvo velikanki poput Frances McDormand, a korak bliže nedostižnoj Katharine Hepburn, koja drži rekord s četiri osvojena kipića. Njezine prethodne pobjede za filmove "La La Land" (2017.) i "Uboga stvorenja" (2024.) već su je potvrdile kao jednu od najtalentiranijih glumica svoje generacije. Zanimljivo, i na dodjeli 2024. godine nosila je pamtljivu Louis Vuitton kreaciju boje mente, koja je također ostala zapamćena, ali i po malom pehu kada joj je puknuo zatvarač neposredno prije izlaska na pozornicu. Iako su zlatni kipići ono čemu svi teže, Stone je u nedavnom intervjuu otkrila kako su joj najdraži trenuci oni "između", vožnja u kombiju s ekipom i osjećaj zajedništva. "Ako imate čast doći na Oscare, to je kraj puta za jedan film. Taj dio je emotivan i poseban", izjavila je, pokazujući da iza blještavila crvenog tepiha stoji duboko poštovanje prema filmskom stvaralaštvu. Bez obzira na ishod dodjele, njezina pojava u haljini za koju je trebalo 600 sati rada već je osigurala svoje mjesto u modnoj povijesti Oscara, dokazavši da je Emma Stone jednako uvjerljiva kao modna ikona i kao vrhunska glumica.