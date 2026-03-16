Emma Stone oduševila: 12 najljepših haljina s ovogodišnjih Oscara

U Los Angelesu je održana 98. po redu dodjela nagrada Oscar, a osim zlatnih kipića najboljima u filmskoj industriji, večer su obilježile i prekrasne haljine na poznatim zvijezdama. Kritičari hvale fluidnu haljinu Emme Stone francuske modne kuće Louis Vuitton, u kojoj zaista izgleda profinjeno. Zasjala je i Kate Hudson koja je nosila divnu Giorgio Armani Privé haljinu, a svjetlucavu haljinu još je više istaknula skupocjena dijamantna ogrlica talijanske kuće Garatti.

Na Oscarima je slavio film "Jedna bitka za drugom" redatelja Paula Thomasa Andersona, koji je osvojio šest zlatnih kipića, uključujući i onaj najprestižniji, za najbolji film. Slavila je i Jessie Beckley, prva Irkinja koja je osvojila nagradu za najbolju glavnu glumicu, a koja je sve opčinila svojom ružičasto-crvenom haljinom koju potpisuje Chanel.

