Pogledajte najbolja izdanja s Vanity Fair Oscar partyja

Nakon što su se ugasila svjetla 98. dodjele Oscara, najveće holivudske zvijezde pohrlile su na najekskluzivniji događaj sezone – tradicionalni Vanity Fair party. Ove godine, zabava je održana na novoj, prestižnoj lokaciji, Los Angeles County Museum of Art (LACMA), a crveni tepih ponovno je postao modna pista na kojoj su predstavljena neka od najodvažnijih izdanja večeri. Dok je crveni tepih same dodjele Oscara bio rezerviran za klasičnu eleganciju, Vanity Fair party bio je prilika za modne eksperimente. Zvijezde su se presvukle u smjelije kreacije, a dominirale su prozirne haljine, duboki dekoltei i kreacije svježe s modnih pista. Među najzapaženijima bila je pjevačica Dua Lipa u dramatičnoj kreaciji kuće Schiaparelli, dok je Kim Kardashian ostala vjerna svom stilu u pripijenoj zlatnoj haljini s potpisom modne kuće Gucci. Neki su gosti iskoristili priliku za pomicanje granica. Cara Delevingne privukla je poglede u avangardnom dizajnu Thoma Brownea koji je prikazivao anatomski torzo, dok je Sarah Paulson oduševila u odvažnoj kreaciji pariškog brenda Matières Fécales.