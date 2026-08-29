Elegancija bez puno muke: Petra Meštrić u hit hlačama osvojila zagrebačku špicu

Ako ste ovog ljeta već poželjele malo odmaknuti se od traperica, ovo je jedan od modela koji vrijedi isprobati

Ako postoji jedan model hlača koji ovog ljeta može običnu kombinaciju pretvoriti u puno elegantniji outfit, onda su to široke hlače s efektom preklopa u struku. Upravo takav model nosi i Petra Meštrić koju je prošle subote na zagrebačkoj špici uhvatio objektiv našeg (Dosadnog) Fotografa ekskluzivno za Žena.hr.

Visoki struk, široke i lepršave nogavice te zanimljiv preklop, takozvani crossover struk, koji pada preko prednjeg dijela hlača i najobičniju kombinaciju podižu na višu razinu.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Na prvi pogled zbog tog preklopa gotovo izgledaju kao da je riječ o suknji. Upravo je taj detalj ono što ih razlikuje od klasičnih palazzo ili širokih krojenih hlača. Struk je naglašen, dok se nogavice od bokova prema dolje šire i stvaraju vrlo fluidnu siluetu.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Kako ih nositi?

Model na fotografiji posebno dobro funkcionira uz jednostavan crni top, kakav je odabrala Petra. Crna i bijela jedna su od onih kombinacija koje nikada ne izgledaju zastarjelo, a zanimljiv kroj hlača daje im moderan izgled. Crne salonke dodatno izdužuju noge, dok prošivena crna torba s lancem cijeloj kombinaciji daje elegantniji karakter.

Ono što je zanimljivo jest da ovaj tip hlača ne mora biti rezerviran za svečane prilike. Uz ravne sandale, natikače ili čak minimalističke tenisice mogu izgledati potpuno ležerno. Uz top na bretele dobit ćemo ljetnu kombinaciju za večeru, uz običnu majicu mogu postati odličan dnevni outfit, a uz košulju ih možemo nositi i na posao.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Najveća prednost ovog modela je što same po sebi imaju dovoljno detalja. Zato je ostatak kombinacije najbolje ostaviti jednostavnim. Uz njih će odlično izgledati uski top, obična majica ili košulja uvučena u struk. Za elegantniji izgled birajte salonke ili sandale s tankim remenčićima, a za dnevnu varijantu ravne sandale ili retro tenisice. Ako želite naglasiti efekt visokog struka, gornji dio neka bude kraći ili utaknut u hlače. Tako se dobiva proporcija kakvu vidimo i na fotografiji: naglašen struk, izdužena noga i široka silueta koja se kreće sa svakim korakom.

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