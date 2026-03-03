403 Forbidden

Moda
PROLJEĆE U CENTRU

Petra Meštrić na zagrebačkoj špici nosila komad koji uvijek izgleda luksuzno i dotjerano

Žena.hr
3. ožujka 2026.
3. ožujka 2026.
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr
Petra se odlučila za poslovni styling koji spaja eleganciju i svakodnevnu nosivost

Liječnica Petra Meštrić poznato je lice u našem javnom životu, a njezine tekstove o zdravlju možete čitati svaki ponedjeljak na portalu Žena.hr. Naša omiljena liječnica voli subotom popiti kavu na zagrebačkoj špici i prošli vikend je oduševila u lijepom elegantnom izdanju. 

Petra se odlučila za poslovni styling koji spaja eleganciju i svakodnevnu nosivost. Riječ je o klasičnom tamnoplavom odijelu – sako ravnog kroja i široke hlače visokog struka koje prate aktualni trend opuštenijih silueta. Ispod sakoa nazire se jednostavan, svijetli top koji cijelom izgledu daje dozu svježine i razbija tamnu bazu outfita.

Petra Meštrić na zagrebačkoj špici nosila komad koji uvijek izgleda luksuzno i dotjerano
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Kombinaciju je upotpunila bež salonkama s visokom potpeticom, koje vizualno izdužuju figuru i savršeno se slažu s torbicom u sličnoj nijansi. Zlatni lanac torbice i diskretan nakit unose suptilan glam moment, ali bez pretjerivanja.

Petra Meštrić na zagrebačkoj špici nosila komad koji uvijek izgleda luksuzno i dotjerano
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Njezina kosa oblikovana u blage valove i prirodan make-up dodatno naglašavaju eleganciju. Styling Petre Meštrić je idealan primjer kako klasično poslovno odijelo može izgledati moderno, ženstveno i urbano – savršeno za poslovni sastanak, event ili dnevnu gradsku šetnju. Ovo je samo podsjetnik koliko je važno uvijek imati kvalitetno krojeno odijelo u ormaru koje može funkcionirati jednako dobro u poslovnom okruženju, ali i u opuštenoj gradskoj šetnji – dovoljno formalno da ostavi dojam, a opet dovoljno nosivo za svakodnevne prilike.

PROLJEĆE U CENTRU
Petra Meštrić na zagrebačkoj špici nosila komad koji uvijek izgleda luksuzno i dotjerano