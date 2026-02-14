Teyana Taylor je apsolutna zvijezda: Odabrali smo njezine najbolje lookove

Pjevačica, glumica i redateljica Teyana Taylor postala je istinska modna sila. Svako njezino pojavljivanje na crvenom tepihu je događaj za sebe, a njezina sposobnost da besprijekorno spaja visoku modu, androgine siluete i ulični stil osigurala joj je status jedne od najutjecajnijih ikona današnjice. Taj uspjeh prati i njezina glumačka karijera, okrunjena nominacijama za Zlatni globus i Oscara.

Iako blista u glamuroznim haljinama, Teyana se najbolje osjeća u odijelima. Njezin stil često balansira između muške i ženske energije, što je pokazala na Met Gali 2025. godine. Tamo je za temu "Superfine: Tailoring Black Style" odabrala impresivno trodijelno prugasto odijelo s crvenim plaštom, kreaciju oskarovke Ruth E. Carter. Sličnu modnu hrabrost pokazala je i kao domaćica CFDA nagrada, gdje je zablistala u pamtljivom kariranom odijelu s potpisom Thoma Brownea.

Teyana Taylor ne prati trendove, ona ih postavlja. Njezina modna evolucija dokaz je nevjerojatne samouvjerenosti i kreativne vizije koja pomiče granice. Uvijek ostajući vjerna sebi, učvrstila je svoj status ne samo kao zvijezda crvenog tepiha, već kao istinska modna predvodnica čije sljedeće korake pratimo s nestrpljenjem.