Proljetni favorit: Suknje s uzorcima koje podižu svaki look

Suknje s uzorcima savršen su način da uneseš svježinu u svakodnevne kombinacije, a uz klasične cvjetne motive ove sezone posebno se ističu i šarmantni točkasti i karirani uzorci

S dolaskom toplijih dana, sve češće posežemo za laganijim i prozračnijim komadima, a suknje i haljine ponovno dolaze u prvi plan. Nakon zimskih neutralnih tonova, proljeće donosi povratak vibrantnijim bojama i razigranim uzorcima koji unose dozu vedrine u svakodnevne kombinacije. Upravo su suknje s uzorcima jedan od najjednostavnijih načina da osvježiš svoj stil i u njega uneseš novu energiju.

Ove sezone, uz vječne cvjetne motive koji svake godine simboliziraju proljetnu romantiku, posebno se ističu i točkasti uzorci. Točkice donose suptilnu retro notu i lako se uklapaju u različite stilove, od klasičnih do modernih. Osim njih, popularni su i karirani uzorci te razigrane kombinacije boja koje privlače pažnju i čine svaki outfit zanimljivijim.

Kada je riječ o stiliziranju, suknje s uzorcima pružaju bezbroj mogućnosti. Za ležeran dnevni look možeš ih kombinirati s jednostavnom bijelom majicom ili tankim pletivom i tenisicama. Ako želiš postići elegantniji dojam, odaberi model midi duljine i spoji ga s košuljom ili laganom bluzom te sandalama ili cipelama na petu. Uz dodatak balonera ili traper jakne, takve kombinacije savršeno funkcioniraju u prijelaznom razdoblju.

Za odvažnije modne igre, uzorke možeš kombinirati i s drugim uzorcima, pritom pazeći da ih povezuje slična paleta boja. Minimalistički modni dodaci pomoći će da outfit ostane uravnotežen, dok će upečatljiva torba ili cipele dodatno naglasiti osobni stil.

S obzirom na raznolikost modela, krojeva i uzoraka, suknje s uzorcima lako se prilagođavaju svakodnevnim i posebnim prilikama. U aktualnoj high street ponudi mogu se pronaći modeli za svaki ukus – od romantičnih i ženstvenih do modernih i pomalo odvažnih. U nastavku izdvajamo favorite iz trenutačne ponude koji će unijeti svježinu u tvoju proljetnu garderobu.

