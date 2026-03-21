Muffini za svaku priliku: 7 sjajnih recepata od slatkih klasika do zdravih verzija

Bilo da volite klasične čokoladne, voćne varijante ili zdravije verzije, postoji recept za svaku priliku. Donosimo sedam sjajnih ideja koje će zadovoljiti i one koji vole slatke klasike i one koji traže laganije, nutritivno bogatije opcije

Malo koji kolač je toliko prilagodljiv i omiljen kao muffin. Bilo da tražite brz i hranjiv doručak ili jednostavnu slasticu za popodnevnu kavu, muffini su uvijek odlično rješenje. Njihova priprema je brza, ne zahtijeva komplicirane tehnike, a mogućnosti kombiniranja okusa su gotovo beskrajne. Upravo je ta svestranost razlog zašto su postali nezaobilazan dio mnogih kuharica. Jedan od ključnih savjeta za savršeno mekane muffine, neovisno o receptu, jest da se smjesa nikada ne miješa predugo. Dovoljno je tek sjediniti suhe i mokre sastojke kako bi se izbjegla žilava tekstura.

Donosimo sedam provjerenih recepata koji pokrivaju sve ukuse, od klasičnih slatkih varijanti do zdravijih verzija bez dodanog šećera, idealnih za doručak ili gablec.

Slatki klasici za početak dana ili desert

Ove verzije su ono na što većina prvo pomisli kad se spomenu muffini. Sočni, slatki i neodoljivi, savršeni su za svaku priliku kada se zaželite nečeg slatkog, a nemate puno vremena za pripremu.

Klasični muffini s jogurtom

Ovo je temeljni recept koji možete prilagođavati po želji dodavanjem komadića čokolade, voća ili orašastih plodova. Jogurt im daje posebnu sočnost i mekoću.

Sastojci:

dva jaja

180 g šećera

jedan vanilin šećer

250 ml jogurta

100 ml ulja

300 g glatkog brašna

jedan prašak za pecivo

prstohvat soli

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180 °C i pripremite kalup s papirnatim košaricama. Pjenasto izmiksajte jaja sa šećerom i vanilin šećerom. Dodajte jogurt i ulje pa lagano promiješajte. U drugoj posudi sjedinite brašno, prašak za pecivo i sol, pa postepeno umiješajte u mokre sastojke. Pecite 18 do 22 minute.

Ekstra čokoladni muffini

Za sve istinske ljubitelje čokolade, ovi muffini s dvostrukom dozom kakaa i komadićima tamne čokolade predstavljaju vrhunski užitak. Gusti su, bogati i nevjerojatno sočni.

Sastojci:

250 g glatkog brašna

dvije žlice kakaa u prahu

jedan prašak za pecivo

175 g šećera

150 g nasjeckane tamne čokolade

250 ml mlijeka

100 ml ulja

jedno jaje

jedna žličica arome vanilije

Priprema:

U jednoj posudi pomiješajte brašno, kakao, prašak za pecivo, šećer i komadiće čokolade. U drugoj posudi umutite jaje, mlijeko, ulje i vaniliju. Sjedinite obje smjese miješajući samo dok se sastojci ne povežu. Pecite na 190 °C oko 20 minuta.

Muffini s borovnicama i limunom

Kombinacija slatkih borovnica i osvježavajuće korice limuna čini ove muffine idealnim proljetnim i ljetnim desertom. Lagani su i prozračni, a voće im daje neodoljivu sočnost.

Sastojci:

250 g glatkog brašna

150 g šećera

dvije žličice praška za pecivo

dva jaja

200 ml jogurta

100 ml ulja

naribana korica jednog limuna

150 g svježih ili smrznutih borovnica

Priprema:

Pomiješajte suhe sastojke. U drugoj posudi sjedinite jaja, jogurt, ulje i limunovu koricu. Lagano umiješajte mokre sastojke u suhe. Na kraju pažljivo dodajte borovnice, koje ste, ako su smrznute, prethodno uvaljali u malo brašna. Pecite na 200 °C oko 20 minuta.

Muffini s jabukom i cimetom

Topli miris cimeta i slatkoća jabuke čine ove muffine savršenim jesenskim desertom, idealnim uz šalicu čaja ili kave.

Sastojci:

250 g glatkog brašna

150 g smeđeg šećera

2 žličice praška za pecivo

1 žličica cimeta

prstohvat soli

1 veliko jaje

180 ml mlijeka

80 ml ulja

1 velika jabuka, oguljena i narezana na kockice

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 190 °C i pripremite kalup za muffine. U jednoj posudi pomiješajte brašno, šećer, prašak za pecivo, cimet i sol. U drugoj posudi umutite jaje, mlijeko i ulje. Spojite mokre i suhe sastojke i kratko promiješajte. Na kraju lagano umiješajte kockice jabuke. Pecite 20-25 minuta.

Muffini s kokosom i bijelom čokoladom

Egzotična kombinacija kokosa i kremaste bijele čokolade za sve koji vole raskošne i sočne slastice.

Sastojci:

280 g glatkog brašna

150 g šećera

2 žličice praška za pecivo

100 g kokosovog brašna

150 g nasjeckane bijele čokolade

2 jaja

250 ml kokosovog mlijeka

120 ml otopljenog maslaca

1 žličica ekstrakta vanilije

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180 °C. U velikoj posudi pomiješajte brašno, šećer, prašak za pecivo, kokosovo brašno i bijelu čokoladu. U drugoj zdjeli umutite jaja, dodajte kokosovo mlijeko, otopljeni maslac i vaniliju. Ulijte mokre sastojke u suhe i miješajte tek toliko da se sjedine. Punite kalupe i pecite 20-25 minuta.

Zdravije verzije za doručak bez grižnje savjesti

Muffini mogu biti i iznimno zdrav i hranjiv obrok. Ove verzije koriste prirodne zaslađivače poput voća te cjelovite žitarice koje osiguravaju dugotrajan osjećaj sitosti i energiju za početak dana.

Zdravi muffini od banane i zobi

Ovi muffini ne sadrže bijelo brašno ni dodani šećer. Slatkoću dobivaju iz zrelih banana, a zobene pahuljice čine ih bogatima vlaknima, što ih čini savršenim zdravim doručkom.

Sastojci:

dvije zrele banane

dva jaja

150 g mljevenih zobenih pahuljica

jedna žličica meda ili javorovog sirupa

60 ml otopljenog kokosovog ulja

jedna žličica praška za pecivo

pola žličice cimeta

prstohvat soli

Priprema:

Zgnječite banane pa im dodajte umućena jaja, med i ulje. Umiješajte mljevenu zob, prašak za pecivo, cimet i sol. Smjesu rasporedite u kalupe i pecite na 180 °C oko 15 do 20 minuta.

Fit muffini s jabukom i mrkvom

Sočni i puni nutrijenata, ovi su muffini odličan način da u doručak ili užinu uključite voće i povrće. Bademovo i zobeno brašno daju im orašastu notu i čine ih zasitnima.

Sastojci:

jedna naribana jabuka

jedna naribana mrkva

dva jaja

100 g grčkog jogurta

80 g bademovog brašna

50 g zobenog brašna

jedna žličica praška za pecivo

cimet i ekstrakt vanilije

Priprema: