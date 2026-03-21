Muffini za svaku priliku: 7 sjajnih recepata od slatkih klasika do zdravih verzija
Malo koji kolač je toliko prilagodljiv i omiljen kao muffin. Bilo da tražite brz i hranjiv doručak ili jednostavnu slasticu za popodnevnu kavu, muffini su uvijek odlično rješenje. Njihova priprema je brza, ne zahtijeva komplicirane tehnike, a mogućnosti kombiniranja okusa su gotovo beskrajne. Upravo je ta svestranost razlog zašto su postali nezaobilazan dio mnogih kuharica. Jedan od ključnih savjeta za savršeno mekane muffine, neovisno o receptu, jest da se smjesa nikada ne miješa predugo. Dovoljno je tek sjediniti suhe i mokre sastojke kako bi se izbjegla žilava tekstura.
Donosimo sedam provjerenih recepata koji pokrivaju sve ukuse, od klasičnih slatkih varijanti do zdravijih verzija bez dodanog šećera, idealnih za doručak ili gablec.
Slatki klasici za početak dana ili desert
Ove verzije su ono na što većina prvo pomisli kad se spomenu muffini. Sočni, slatki i neodoljivi, savršeni su za svaku priliku kada se zaželite nečeg slatkog, a nemate puno vremena za pripremu.
Klasični muffini s jogurtom
Ovo je temeljni recept koji možete prilagođavati po želji dodavanjem komadića čokolade, voća ili orašastih plodova. Jogurt im daje posebnu sočnost i mekoću.
Sastojci:
- dva jaja
- 180 g šećera
- jedan vanilin šećer
- 250 ml jogurta
- 100 ml ulja
- 300 g glatkog brašna
- jedan prašak za pecivo
- prstohvat soli
Priprema:
- Zagrijte pećnicu na 180 °C i pripremite kalup s papirnatim košaricama. Pjenasto izmiksajte jaja sa šećerom i vanilin šećerom. Dodajte jogurt i ulje pa lagano promiješajte. U drugoj posudi sjedinite brašno, prašak za pecivo i sol, pa postepeno umiješajte u mokre sastojke. Pecite 18 do 22 minute.
Ekstra čokoladni muffini
Za sve istinske ljubitelje čokolade, ovi muffini s dvostrukom dozom kakaa i komadićima tamne čokolade predstavljaju vrhunski užitak. Gusti su, bogati i nevjerojatno sočni.
Sastojci:
- 250 g glatkog brašna
- dvije žlice kakaa u prahu
- jedan prašak za pecivo
- 175 g šećera
- 150 g nasjeckane tamne čokolade
- 250 ml mlijeka
- 100 ml ulja
- jedno jaje
- jedna žličica arome vanilije
Priprema:
- U jednoj posudi pomiješajte brašno, kakao, prašak za pecivo, šećer i komadiće čokolade. U drugoj posudi umutite jaje, mlijeko, ulje i vaniliju. Sjedinite obje smjese miješajući samo dok se sastojci ne povežu. Pecite na 190 °C oko 20 minuta.
Muffini s borovnicama i limunom
Kombinacija slatkih borovnica i osvježavajuće korice limuna čini ove muffine idealnim proljetnim i ljetnim desertom. Lagani su i prozračni, a voće im daje neodoljivu sočnost.
Sastojci:
- 250 g glatkog brašna
- 150 g šećera
- dvije žličice praška za pecivo
- dva jaja
- 200 ml jogurta
- 100 ml ulja
- naribana korica jednog limuna
- 150 g svježih ili smrznutih borovnica
Priprema:
- Pomiješajte suhe sastojke. U drugoj posudi sjedinite jaja, jogurt, ulje i limunovu koricu. Lagano umiješajte mokre sastojke u suhe. Na kraju pažljivo dodajte borovnice, koje ste, ako su smrznute, prethodno uvaljali u malo brašna. Pecite na 200 °C oko 20 minuta.
Muffini s jabukom i cimetom
Topli miris cimeta i slatkoća jabuke čine ove muffine savršenim jesenskim desertom, idealnim uz šalicu čaja ili kave.
Sastojci:
- 250 g glatkog brašna
- 150 g smeđeg šećera
- 2 žličice praška za pecivo
- 1 žličica cimeta
- prstohvat soli
- 1 veliko jaje
- 180 ml mlijeka
- 80 ml ulja
- 1 velika jabuka, oguljena i narezana na kockice
Priprema:
- Zagrijte pećnicu na 190 °C i pripremite kalup za muffine. U jednoj posudi pomiješajte brašno, šećer, prašak za pecivo, cimet i sol. U drugoj posudi umutite jaje, mlijeko i ulje. Spojite mokre i suhe sastojke i kratko promiješajte. Na kraju lagano umiješajte kockice jabuke. Pecite 20-25 minuta.
Muffini s kokosom i bijelom čokoladom
Egzotična kombinacija kokosa i kremaste bijele čokolade za sve koji vole raskošne i sočne slastice.
Sastojci:
- 280 g glatkog brašna
- 150 g šećera
- 2 žličice praška za pecivo
- 100 g kokosovog brašna
- 150 g nasjeckane bijele čokolade
- 2 jaja
- 250 ml kokosovog mlijeka
- 120 ml otopljenog maslaca
- 1 žličica ekstrakta vanilije
Priprema:
- Zagrijte pećnicu na 180 °C. U velikoj posudi pomiješajte brašno, šećer, prašak za pecivo, kokosovo brašno i bijelu čokoladu. U drugoj zdjeli umutite jaja, dodajte kokosovo mlijeko, otopljeni maslac i vaniliju. Ulijte mokre sastojke u suhe i miješajte tek toliko da se sjedine. Punite kalupe i pecite 20-25 minuta.
Zdravije verzije za doručak bez grižnje savjesti
Muffini mogu biti i iznimno zdrav i hranjiv obrok. Ove verzije koriste prirodne zaslađivače poput voća te cjelovite žitarice koje osiguravaju dugotrajan osjećaj sitosti i energiju za početak dana.
Zdravi muffini od banane i zobi
Ovi muffini ne sadrže bijelo brašno ni dodani šećer. Slatkoću dobivaju iz zrelih banana, a zobene pahuljice čine ih bogatima vlaknima, što ih čini savršenim zdravim doručkom.
Sastojci:
- dvije zrele banane
- dva jaja
- 150 g mljevenih zobenih pahuljica
- jedna žličica meda ili javorovog sirupa
- 60 ml otopljenog kokosovog ulja
- jedna žličica praška za pecivo
- pola žličice cimeta
- prstohvat soli
Priprema:
- Zgnječite banane pa im dodajte umućena jaja, med i ulje. Umiješajte mljevenu zob, prašak za pecivo, cimet i sol. Smjesu rasporedite u kalupe i pecite na 180 °C oko 15 do 20 minuta.
Fit muffini s jabukom i mrkvom
Sočni i puni nutrijenata, ovi su muffini odličan način da u doručak ili užinu uključite voće i povrće. Bademovo i zobeno brašno daju im orašastu notu i čine ih zasitnima.
Sastojci:
- jedna naribana jabuka
- jedna naribana mrkva
- dva jaja
- 100 g grčkog jogurta
- 80 g bademovog brašna
- 50 g zobenog brašna
- jedna žličica praška za pecivo
- cimet i ekstrakt vanilije
Priprema:
- Pomiješajte naribanu jabuku i mrkvu s jajima, jogurtom i vanilijom. Dodajte bademovo i zobeno brašno, prašak za pecivo i cimet. Dobro sjedinite, punite kalupe i pecite na 180 °C oko 25 minuta.