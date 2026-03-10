Chanel na gradilištu: Matthieu Blazy gradi novu eru francuske mode

U srcu Pariza, unutar staklene kupole Grand Palaisa, odvijala se jedna od najočekivanijih revija Tjedna mode. Modna kuća Chanel predstavila je svoju kolekciju za jesen i zimu 2026., drugu s potpisom kreativnog direktora Matthieua Blazyja, čiji je debitantski rad već izazvao pravu pomamu u trgovinama. Ovoga puta, Blazy je publiku, u kojoj su sjedili Kylie Minogue, Oprah Winfrey i Margot Robbie, uveo na stilizirano gradilište, simbolično najavljujući da se budućnost Chanela upravo gradi.

Gradilište kao simbol nove vizije

Scenografija je bila sve samo ne suptilna. Iznad blještave piste koja je reflektirala svjetlost poput tekućeg metala, nadvijale su se goleme dizalice obojene u jarke, primarne boje. Prizor je bio jasan: Chanel nije gotov spomenik koji treba samo očuvati, već živi organizam u procesu stvaranja. Blazy ne ruši temelje koje je postavila Gabrielle Chanel; on ih pažljivo preispituje, podiže i sastavlja u novu, suvremenu cjelinu. Umjesto nostalgije, njegova vizija slavi vještinu izrade i pokret, tretirajući nasljeđe kao materijal za gradnju, a ne relikviju za izlaganje.

Metamorfoza od dana do noći

Inspiracija za kolekciju pronađena je u citatu same Coco Chanel: "Moda je i gusjenica i leptir. Budite gusjenica danju, a leptir noću." Ta dualnost postala je okosnica revije koja je, praćena remiksom pjesme "Just Dance" Lady Gage, putovala od praktične dnevne odjeće do blistavih večernjih kreacija. Kolekcija je ponudila dubinu i slojevitost. Vidjeli smo klasične kostime od tvida, ali i bomber jakne te duge blejzere. Posebno se istaknula silueta spuštenog struka koja je podsjećala na oslobođenu eleganciju dvadesetih godina prošlog stoljeća. Kako je revija odmicala, materijali su postajali lakši, a siluete fluidnije. Tvid i strukturirani krojevi ustupili su mjesto svilenom žerseju, čipki i prozirnim tkaninama ukrašenim cvjetnim aplikacijama i perlicama, dočaravajući transformaciju iz gusjenice u leptira.

Novi život kultnog tvida

U središtu Blazyjeve konstrukcije ostaje tvid, najprepoznatljivija tkanina kuće. No, on ga tretira kao živi materijal, a ne statični amblem. Pojavio se u neočekivanim bojama, protkan metalnim nitima koje mu daju sjaj ili omekšan do te mjere da se pretvara u prozračne slojeve. Kostim, taj arhetip Chanela, postao je platno za eksperimentiranje. Jakne su poprimile opušteniju formu, a kombinacija s lepršavim suknjama i pleteninom ublažila je njihovu tradicionalnu strogost. Ovom kolekcijom Matthieu Blazy potvrdio je svoj smjer. Njegov Chanel udobno živi unutar paradoksa: praktičan je, ali i poetičan; strukturiran, ali i fluidan. Dizalice u Grand Palaisu nisu najavile raskid s prošlošću, već promišljenu rekalibraciju. Blazy ne gradi spomenik, već nešto mnogo uzbudljivije, sustav koji se neprestano razvija i kreće između funkcionalnosti i fantazije.