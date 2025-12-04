Tako se to radi: Djevojka sa špice u statement kaputu koji podiže i najjednostavniju kombinaciju

Jedna je mlada žena prošetala centrom te pokazala kako kombinirati udobnost i luksuz. Svojim outfitom kao da je poručila: 'Zima? Izazov prihvaćen!'

Prošli vikend, posljednji u studenom, zagrebačka špica okupila je ljubitelje mode unatoč prilično niskim temperaturama. Kombinirati outfit za hladne dane nije uvijek jednostavno, ali na ulicama glavnog grada svake subote možemo potražiti inspiraciju. Mnogima će kao uzor bez sumnje poslužiti mlada dama koja je uspješno spojila udobnost i luksuz te je pokazala kako nositi dugi kaput od umjetnog krzna ove zime.

Glamur starog Hollywooda

Ovakav je komad trenutačno veliki hit, a ovdje definitivno dominira outfitom i daje mu notu glamura starog Hollywooda. Ovaj statement kaput u nježnim, prirodnim tonovima srž je cijelog looka. Istovremeno odiše luksuzom, ali je i ležeran, bez imalo pretencioznosti. Kaput je uparen s klasičnom sivom dolčevitom od finog materijala, bezvremenskim komadom koji uvijek dobro funkcionira. Mekano pletivo stvara kontrast raskošnoj teksturi kaputa i uspješno balansira ovaj zimski outfit.

Pavao Bobinac/Dosadni Fotograf

Retro vibra 70-ih

Tamne traperice visokog struka laskaju figuri i služe kao neutralni temelj koji dopušta da najjači detalj – visoke crne kožne čizme – još više dođu do izražaja. Čizme do koljena, sjajne i dominantne, zadržavaju pažnju i daju hodu samouvjeren, metropolitanski ritam koji će zaustaviti svakog prolaznika kako bi pogledao još jednom. Sunčane naočale s toplim staklima i decentan remen s metalnom kopčom outfitu daju retro vibru 70-ih s dozom pariškog chica, dok torbica u svijetlom tonu donosi svježinu i mekoću cijeloj kombinaciji.

Tajna ovog stila leži u balansu. Voluminozni, plišani kaput uravnotežen je uskim krojevima dolčevite i traperica. Kombinacija različitih tekstura – mekanog krzna, pletene vune i glatke kože – čini izgled dinamičnim i zanimljivim. Ovaj outfit dokazuje da ne trebate nositi skupocjenu haljinu s potpisom da biste izgledali dotjerano - statement kaput može podići i najjednostavniju kombinaciju traperica i džempera u chic zimski stil.